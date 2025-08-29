Vilmos herceg és Katalin sokáig titkolták György herceg előtt, hogy egy napon király lesz: komoly okuk volt rá

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatosan halogatták, hogy fiuknak, György hercegnek elmondják: egyszer Anglia királya lesz. A walesi hercegi pár célja az volt, hogy György gyermekkora a lehető legtovább "normális" legyen.

Robert Lacey királyi életrajzíró a People magazinnak elmondta: „Volt egy időszak, amikor György teljesen átlagos gyerekként élhetett. Vilmos herceg az utolsó pillanatig várt azzal, hogy elmondja neki a sorsát. Ez világosan mutatja, milyen súlyként nehezedett rá a saját jövője is.”

Vilmos herceg sokáig halogatta, hogy elmondja György hercegnek: ő lesz Anglia királya
Az író szerint Vilmos a szóhasználatra is ügyelt: a „kötelesség” helyett inkább a „végzet” szót használta, mert előbbi béklyót, utóbbi inkább sorsszerűséget sugall.

Vilmos herceg komolyan veszi a trónörökös nevelését

A 43 éves Vilmos jelenleg első a trónöröklési sorban apja, III. Károly után, akit 2023-ban koronáztak meg. A király tavalyi rákdiagnózisa miatt sokan úgy vélik, a trónváltás a vártnál hamarabb is bekövetkezhet. Ha ez így lesz, akkor – palotai források szerint – Vilmos herceg nem fogja azonnal fiának adományozni a walesi hercegi címet. Azt szeretné, hogy György herceg nyugodtan befejezze a tanulmányait.

Robert Hardman királyi szakértő hozzátette: „Vilmos legalább olyan komolyan veszi a trónörökös nevelését, mint a saját jövőbeli szerepét. A legfontosabb számára, hogy György ne félelemmel, hanem bizalommal nézzen a jövő felé.”

Vilmos és Katalin hercegné gyerekeik iskolázását illetően is új irányt mutatnak: György, Sarolta és Lajos a brit királyi családban hagyományosnak számító bentlakásos, egynemű iskolák helyett koedukált nappali intézményt választottak számukra.

Drámai fordulat az időjárásban: a hőség után ekkor érkeznek a durva zivatarok

Pénteken délelőtt még a szaharai por tompíthatja a napsütést, nyugaton pedig a változóan vastag felhőtakaró szórványosan árnyékolhatja be az eget, helyenként kisebb eső sem kizárt. Délutánra azonban változik a helyzet.

Felnyitották Diana hercegné 34 évvel ezelőtt elásott időkapszuláját: ezt találták benne

Több mint három évtizeddel az elásás után került elő az a különleges időkapszula, amelyet Diana hercegné helyezett el a londoni Great Ormond Street Kórházban 1991-ben.

A legsármosabb 50 feletti színészek toplistája: ki nem találnád, ki előzte meg Pedro Pascalt a dobogón

Nem mindennapi toplistát állított össze az egyik legnagyobb filmesmagazin. Az AARP ugyanis rangsorolta a legsármosabb 50 feletti színészeket a kinézetük, és a filmvilágra gyakorolt hatásuk alapján.

 

