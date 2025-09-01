Harry herceg visszatér Angliába: nem csak Károllyal, két magasrangú családtaggal is találkozik

A királyi ügyek szakértője, Jennie Bond szerint Harry herceg és apja között már jó ideje szükség lenne egy személyes beszélgetésre. „Harry és Károly király találkozása régóta esedékes. Remélhető, hogy a herceg londoni tartózkodása most alkalmat ad erre” – fogalmazott Bond. Hozzátette: ehhez a WellChild Awards kiváló alkalmat biztosítana.
Arra viszont kevés esély mutatkozik, hogy Harry a bátyjával, Vilmos herceggel és sógornőjével, Katalin hercegnével is találkozzon. „A testvérek kapcsolata továbbra is rendkívül feszült. A köztük lévő szakadék túl mély, és Vilmosnak jelenleg túl sok minden van az életében ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon” – magyarázta a királyi kommentátor. Két másik családtag viszont tárt karokkal várja a tékozló herceget: Beatrix és Eugénia hercegnők alig várják, hogy lássák unokatestvérüket.
Harry legutóbb májusban járt Nagy-Britanniában, akkor sem sikerült személyesen találkoznia édesapjával vagy bátyjával.
