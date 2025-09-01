Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Harry herceg visszatér Angliába: nem csak Károllyal, két magasrangú családtaggal is találkozik

brit királyi család Vilmos herceg Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2025.09.01.
Harry herceg szeptemberben ismét hazalátogat az Egyesült Királyságba, hogy részt vegyen a WellChild Awards díjátadón. A látogatás során azonban nem csupán édesapjával, III. Károly királlyal ülhet le beszélgetni: kát másik családtag is szeretettel várja.

A királyi ügyek szakértője, Jennie Bond szerint Harry herceg és apja között már jó ideje szükség lenne egy személyes beszélgetésre. „Harry és Károly király találkozása régóta esedékes. Remélhető, hogy a herceg londoni tartózkodása most alkalmat ad erre” – fogalmazott Bond. Hozzátette: ehhez a WellChild Awards kiváló alkalmat biztosítana.

Harry herceg Vilmossal és Katalinnal nem fog találkozni

Arra viszont kevés esély mutatkozik, hogy Harry a bátyjával, Vilmos herceggel és sógornőjével, Katalin hercegnével is találkozzon. „A testvérek kapcsolata továbbra is rendkívül feszült. A köztük lévő szakadék túl mély, és Vilmosnak jelenleg túl sok minden van az életében ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon” – magyarázta a királyi kommentátor. Két másik családtag viszont tárt karokkal várja a tékozló herceget: Beatrix és Eugénia hercegnők alig várják, hogy lássák unokatestvérüket. 

Harry legutóbb májusban járt Nagy-Britanniában, akkor sem sikerült személyesen találkoznia édesapjával vagy bátyjával. 

