Kiderült, hol forog majd a A Fehér Lótusz új évada: ettől a helyszíntől tuti, dobsz egy hátast

A Fehér Lótuszt nem csak a humora, a karekterei, a titkok, intrikák és a helyzetkomikumok miatt imádjuk, hanem a helyszínekért is. Odavagyunk a fényűző hotelekért, a természeti csodákért, amelyeket megmutat, azonban most még jobban várjuk mint eddig, ugyanis kiderült, újra Európában folytatódik a történet, mégpedig egy francia luxushelyszínen. Ha így lesz, akkor biztosra vehetjük, hogy az elegancia, a francia báj és a titkok úgy keverednek majd egymással A Fehér Lótusz 4. évadában, hogy fel sem állunk, amíg nem nézzük végig az egészet.

A Fehér Lótusz legújabb évada szakíthat a megszokott mediterrán hangulattal

Forrás: Northfoto

A Fehér Lótusz 4. évadának lehetséges helyszínei

A sorozat készítői már februárban bejelentették, hogy Hawaii, Szicília és Thaiföld után, most újra Európára szeretnének fókuszálni, azonban sokáig nem volt információ arról, hogy pontosan mire is gondolnak. Most azonban azonban már nem titok többé, hogy a produkciót egy francia helyszínen veszik fel, de a hivatalos bejelentés még várat magára. Úgy tudni, a forgatás 2026-ban kezdődik, a széria pedig 2027-re érkezik meg. Nézzük, melyek az esélyes forgatási helyszínek!

1. Grand Hôtel du Cap Ferrat (Francia Riviéra)

Ez a csodás hotel a Cap Ferrat-félsziget peremén található, amely olyan csillogást kínál, hogy már most egyből a napszemüvegedért nyúlnál. A régió pedig pont olyan közel van Cannes-hoz, hogy a varázslatos hollywoodi hangulatot is könnyedén felidézi – igazi filmbe illő helyszín, ahol a tengerparti pihenés és a feszültségekkel teli titkok életre kelhetnek.

2. Four Seasons Hotel Megève (Alpok, Franciaország)

Egy hóbirodalom A Fehér Lótuszban? Elsőre nekünk is furcsának tűnt a felvetés, de talán pont erre a csavarra van szüksége a sorozatnak ahhoz, hogy szakítson a jól bevált mediterrán hangulattal. A havas táj, a sípályák atmoszférája egy teljesen új dinamikát adhatna a produkciónak. Ugyan a műsor készítője, Mike White, azt nyilatkozta, hogy nincs oda a hidegért, még nem zárták ki teljesen az ötletet.

3. Four Seasons Hotel George V. (Párizs)

A Fehér Lótusz készítői eddig egyértelműen a civilizációtól jól elzárt, távoli helyszíneket favorizáltak, de most a városi hangulat ennek a párizsi szállodának a képében tökéletes választás lehet a feszültségekkel teli sorozatnak.