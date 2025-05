Sorozatajánló: 5 újdonság, amit mindenki nézni fog májusban

Most, hogy az időjárás újra megmutatja a kevésbé szerethető arcát, indokolt egy újabb sorozatajánló, amivel átvészelhetjük a borongós napokat.

Májusi sorozatajánló az esős napokra.

Forrás: Shutterstock

Májusi sorozatajánló: 5 újdonság, ami téged is rabul ejt majd

Nincs megállás a streaming szolgáltatókon

Úgy tűnik, idén igazán elkényeztetnek bennünket a streaming szolgáltatók: minden hónapban özönlenek ugyanis a jobbnál jobb filmek és sorozatok, amiket kár lenne kihagyni. Mutatjuk, miről fog beszélni májusban mindenki!

1. Négy évszak

Négy évszak – Párokról, nem csak pároknak

Forrás: IMDB

Ha egy könnyed, tavaszi hangulatú történetre vágysz, ez a nyolcrészes minisorozat lesz a befutó, amelynek középpontjában egy négy párból álló, szorosan összetartó baráti társaság áll. A csapatot alapjaiban rengeti meg, amikor az egyik pár hirtelen bejelenti, hogy válni készülnek, pláne, hogy mindezt a társaság negyedéves közös utazásán teszik. A humoros, keserédes sorozat forgatókönyvírója és szereplője a zseniális Tina Fey, aki mellett Steve Carellt, Colman Domingot, Will Fortét és Erika Henningsent is felbukkan.

Premier: május 1.

Szolgáltató: Netflix

2. Örökké

Az első szerelem örökre megváltoztat mindent

Forrás: IMDB

Az első szerelem minden ember életében egy maradandó, meghatározó élmény – ezt az érzést dolgozza fel az Örökké című sorozat, méghozzá Judy Blume klasszikus regényének modern újragondolásával. A romantikus dráma két fiatal (Forever Keisha és Justin) kibontakozó szerelmét követi nyomon, akik egy örök életre meghatározó érzelmi utazásra indulnak. A főszerepben Lovie Simone-t és Michael Cooper Jr.-t láthatjuk.

Permier: május 8.

Szolgáltató: Netflix

3. Szirének

Julianne Moore színészi játéka ebben a sorozatban is rabul ejt majd

Forrás: IMDB

Mindannyian tettünk már olyan dolgokat a főnökünk kedvéért, ami egyébként nem jellemző ránk, azonban Julianne Moore fekete humorú pszichothrillerében ezt egy új szintre emelik a szereplők. Az év egyik legbotrányosabbnak várható sorozata ugyanis egy finoman szólva is toxikus főnök-beosztott viszonyt mutat be, amelyben Moore egy furcsa, milliárdos nőt alakít, aki különösebbnél különösebb kérésekkel árasztja el a beosztottjait. A főszerepben a Fehér Lótuszból ismert Meghann Fahy lesz látható, mellette pedig Milly Alcock és Kevin Bacon is felbukkan majd.