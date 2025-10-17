Meghalt a KISS legendás alapítója, Ace Frehley

Ace Frehley, a KISS gitárosa halálhírét a családja jelentette be. A zenészlegendát szerettei és egy világ gyászolja, a rajongók hittek abban, hogy hamarosan visszatér a színpadra.

Ace Frehley egy esés szövődményeibe halhatott bele

Forrás: Getty Images North America

Ace Frehley balesete súlyos komplikációkat okozott

Bár a halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a Deadline információi szerint Ace Frehleyt nemrég lélegeztetőgépre kapcsolták. A zenész szeptember közepén elesett és megsérült a stúdiójában, ezt követően lemondta minden tervezett fellépését. „Kedves Rock Soldiers, Ace kisebb esést szenvedett a stúdiójában, kórházba kellett vinni. Jól van, de orvosa ragaszkodik ahhoz, hogy egyelőre tartózkodjon az utazástól” – olvasható a KISS zenekar akkori hivatalos közleményben. A baleset miatt a gitáros lemondta szeptember 26-i fellépését a kaliforniai Lancasterben megrendezett Antelope Valley Fair vásáron. A közleményben a szervezők így fogalmaztak: „Kérjük, látogasson el a vásárra, hogy támogassa barátait a Quiet Riot és a Vixen zenekarokból, és Ace pedig alig várja, hogy folytassa turnéját, és befejezze következő albumát, az Origins Vol. 4-et.”

Később kiderült, hogy a „kisebb esésnek” nevezett baleset súlyos komplikációkat okozott a zenésznél, október 6-án az Instagram-oldalán ez a közlemény jelent meg: „Néhány folyamatban lévő egészségügyi probléma miatt Ace meghozta a nehéz döntést, hogy lemondja a 2025-ös fellépéseinek hátralévő részét.”

A család tette közzé a gyászhírt

A család csütörtökön megerősítette a tragikus hírt, és közleményben búcsúzott a gitárostól: „Teljesen összetörtünk és megrendültünk. Az utolsó pillanataiban volt szerencsénk szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal körbevenni őt, miközben elhagyta a földi világot. Minden vele kapcsolatos emléket, nevetését megőrizzük, és ünnepeljük az erősségeit és kedvességét, amellyel másokat megajándékozott. Halála hatalmas veszteség, amit felfogni is képtelenség. Visszatekintve hihetetlen életművére, Ace emléke örökké élni fog!” – írták.