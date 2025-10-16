Jennifer Lopez tiszta vizet öntött a pohárba: „Az okozta a szakítást, hogy nem szerettek igazán"

Néhány napja felrobbantotta az internetet a hír, hogy újra együtt láthattuk a vörös szőnyegen Jennifer Lopezt és Ben Afflecket. A korábbi álompár A pókasszony csókja című alkotás premierjére érkezett együtt, és meglehetősen jó kedélyűek voltak, ugyanis még ölelkeztek és pusziszkodtak is a kamerák kereszttüzébe. Később a sztárpáros ismerősei elárulták, hogy nagyon jó a viszony Lopez és Affleck között a válásuk ellenére is. Ezt megerősítette az énekesnő legutóbbi interjúja is, amelyben elárulta, hogy bár kihűlt közöttük a szerelem, a baráti kapcsolatuk jobb mint bármikor korábban.

Jennifer Lopez és Ben Affleck idén februárban tette hivatalossá a válást

Jennifer Lopez válását mindig az okozta, hogy a partnerei nem szerették őt igazán

A PageSix szúrta ki, hogy az énekesnő éppen egy rádióműsorban adott interjút, amikor váratlanul a válásaira terelődött a szó, Lopez pedig őszintén kiadta magából, hogy szerinte miért maradt végül mindig egyedül.

Egy dolog közös volt az összes exemben: soha nem szerettek igazán. Úgy gondolom, hogy szerencsém volt, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen érzés igazán szeretni valakit, de még nem éltem át milyen az, amikor engem is szeret valaki úgy igazán. Sokáig azt hittem, hogy nem vagyok szerethető, de az igazság az, hogy ők nem voltak képesek rá. Nem volt meg bennük a képesség, hogy feltétel nélkül szeressenek engem

- árulta el az énekesnő. J-LO ezután kifejtette, hogy mire gondol ezalatt:

A volt férjeim mindent megadtak nekem, minden alkalommal: az összes gyűrűt, amit valaha kívánhattam, házakat, házasságot, mindent. De nem szerettek eléggé. A párunknak értékelnie és szeretnie kell a bennünk élő kis embert is, talán ez a legfontosabb az egészben

- zárta sorait az énekesnő az interjú során.