Aggódnak Károly király egészségéért: újabb botrányt kell átvészelnie a királyi családnak

királyi család betegség Károly király András herceg
Komáromi Bence
2025.10.16.
Néhány napon belül a boltok polcaira kerül az az önéletrajzi könyv, amely azt ígéri, hogy leleplezi András herceg legpiszkosabb titkait. A királyi család szakértői attól tartanak, hogy Károly király egészsége nem bírna el még egy ilyen szintű botrányt.

Nem csitulnak a kedélyek a királyi család háza táján. Nemrég az uralkodó famíliával közeli kapcsolatot ápoló újságíró Nick Ferrari beszélt arról, hogy egyre többen aggódnak Károly király egészségéért, miután nyilvánosságra került, hogy hamarosan megjelenik Virginia Giuffre önéletrajzi könyve. Ő Jeffrey Epstein egyik áldozata volt, aki többek között azzal vádolta András herceget, hogy az akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített vele. Virginia az egyik szószólója volt az Epstein elleni büntetőpernek, azonban 41 éves korában a saját kezével véget vetett az életének 2025. április 25-én.

III. Károly király egészségéért aggódnak a Palotában
III. Károly király egészségéért aggódnak a Palotában
Forrás: Getty Images

Károly király egészségének nem tesznek jót a sorozatos botrányok

Nick Ferrari a Mirror számára arról beszélt, hogy az információ szerint október végén kerül a boltokba a robbanás veszélyes könyv, amelyet Virginia még a halála előtt készített el.

Sok mindent olvastam ma reggel, és még a készülő könyvbe is belenézhettem. Nem fogok erről többet mondani, ugyanis úgy gondolom, hogy az igazságot csak két ember ismerte: András herceg és Virginia. Az egyikük meghalt, így már csak egy ember él a Földön, aki valóban tudhatja, hogy mi történt köztük. Nem is erről szeretnék beszélni

 - kezdte beszámolóját a királyi család szakértője. Nick rámutatott, hogy lehet egy sokkal súlyosabb következménye is ennek a könyvnek:

Bármit is írnak ebben a könyvben, az válságba sodorhatja a koronát. Károly király súlyos egészségügyi problémákkal küzd, közben pedig az öccse és a kisebbik fia botrányaival is meg kell küzdenie. Nehéz idők járnak a Palotára, és félünk tőle, hogy Károly király egészségére nem lesz ez jó hatással.

A szakértő azzal zárta a gondolatait, hogy az uralkodónak két támasza van csak a nehéz időkben, Kamilla királyné és Vilmos herceg, akikre hatalmas feladat hárul Károly király betegsége miatt. Nekik kell összetartaniuk a családot, és lemosni magukról ezeket a súlyos vádakat és botrányokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
