Justin Bieber egy életre kiosztotta az anyját – VIDEÓ

A rajongók azonnal a legrosszabbra kezdtek el gondolni, pláne, hogy Justin Bieber ezidáig teljesen néma maradt. Most azonban válaszolt – és nem is akárhogyan!

Justin Bieber és édesanyja, Pattie Mallette

Forrás: Instagram

Justin Biebernek elege van az anyjából

A 31 éves énekes szemtelenül vágott vissza az anyjának a poszt alatt. Mindössze annyit írt: „Maximum a pingpongozástól elgörbült kislábujjamnak kell meggyógyulnia!” Ebből a rövid üzenetből pedig tökéletesen érzékelhető, hogy Justin Biebernek mennyire elege van már az anyja kavarásaiból, sőt, a közeli ismerősök szerint a popsztárnál annyira elvetette a sulykot a nő ezzel a húzással, hogy fontolgatja, hogy teljesen megszakítja vele a kapcsolatot. További részletek az alábbi videóban!