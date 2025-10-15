Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda

Justin Bieber egy életre kiosztotta az anyját – VIDEÓ

Világsztár videó Justin Bieber botrány
Horváth Angéla
2025.10.15.
A kanadai énekes édesanyja nemrég egy fekete-fehér fotót posztolt fiáról, a leírásban pedig kifejtette, hogy folyamatosan imádkozik Justin Bieberért és a rajongókat is buzdította, hogy tegyenek ők is hasonlóképp, hogy fia minél előbb meggyógyulhasson.

A rajongók azonnal a legrosszabbra kezdtek el gondolni, pláne, hogy Justin Bieber ezidáig teljesen néma maradt. Most azonban válaszolt – és nem is akárhogyan!

Justin Bieber és édesanyja, Pattie Mallette
Forrás: Instagram

Justin Biebernek elege van az anyjából

A 31 éves énekes szemtelenül vágott vissza az anyjának a poszt alatt. Mindössze annyit írt: „Maximum a pingpongozástól elgörbült kislábujjamnak kell meggyógyulnia!” Ebből a rövid üzenetből pedig tökéletesen érzékelhető, hogy Justin Biebernek mennyire elege van már az anyja kavarásaiból, sőt, a közeli ismerősök szerint a popsztárnál annyira elvetette a sulykot a nő ezzel a húzással, hogy fontolgatja, hogy teljesen megszakítja vele a kapcsolatot. További részletek az alábbi videóban!

Justin Bieber egy életre kiosztotta az anyját A kanadai énekes reagált édesanyja imádkozós posztjára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu