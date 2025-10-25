Kim Basinger és Alec Baldwin lánya a szülei helyett a nevelőanyját választotta

Tovább gyűrűzik a Baldwin család botránya. Kim Basinger és Alec Baldwin lánya Ireland Baldwin a héten töltötte be a 30 éves kort, azonban az elmúlt napjai nem ünnepléssel és ajándékozással teltek, hanem vádaskodással és felelevenített traumákkal. Néhány nappal ezelőtt ugyanis Ireland Baldwin kiborította a bilit, amikor bevallotta, hogy nagyon szomorú gyermekkora volt, tele fájdalommal és magánnyal.

Alec Baldwin lánya Ireland Baldwin nem tudta mit jelent az, hogy család, amíg nem ismerte meg a nevelőanyját Hilaria Baldwint

Forrás: Getty Images North America

Alec Baldwin lánya a nevelőanyját tartja a legközelebbi családtagjának

A fiatal színésznő a hét elején arról beszélt, hogy a híres szülei nem foglalkoztak vele gyermekkorában, ezért úgy kellett felnőnie, hogy nem tudja mit jelent az a szó, hogy család.

„Szülők nélküli otthonban nőttem fel, ahol nem voltak testvérek sem, akikhez fordulhattam volna. Régen a visszajelzéseiktől és a dícséreteiktől függtem, de később rájöttem, hogy nincs annál felszabadítóbb, mint amikor rájössz, hogy mennyire mérgező a környezeted. A lányomnak nem kell megismernie ezeket az embereket. Meg tudom védeni őt tőlük. Mindent megteszek, hogy apránként felépítsem a saját családomat, a saját elképzeléseim szerint. Anyaként az a végső célom, hogy megmutassam neki, milyen egy igazi család.”.

- utalt a mérgező családi helyzetére Ireland egy keddi interjújában.

A családról kialakított képe azonban megváltozott tinédzserkorában, amikor az édesapja összejött a második feleségével Hilaria Baldwinnal, aki mindössze 11 évvel volt idősebb Irelandnál. A korábbi jógatanár és a nevelt lánya rendkívül közeli viszonyba került egymással az évek alatt Ireland pedig egy korábbi interjújában egyenesen azt állította, hogy Hilaria megmentette az apukája életét azzal, hogy csatlakozott a családjukhoz. A kettejük között lévő kötelék az elmúlt hónapokban csak még szorosabbá vált, ezt támasztja alá az is, hogy Ireland a születésnapját inkább a nevelő anyjával töltötte, mint az elhidegült szüleivel - számolt be róla a PageSIX.

Kim Basinger a botrány nyilvánosságra kerülése óta nem szólalt meg, és nem is köszöntötte fel nyilvánosan a lányát születésnapja alkalmából, azonban Alec Baldwin tett egy gesztust a lánya felé, amikor megosztott egy gyerekkori fotót a kislányáról az Instagram-oldalán és azt írta hozzá: „Boldog születésnapot az én kis Irelandomnak!"