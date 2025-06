Nemcsak a nevükön, de a sztárságon is osztoznak: híres és lenyűgöző apa-lánya párosok - GALÉRIA

Vannak férfiak, akiknek a neve mellett ott ragyog a "sztár" címke, de otthon egyszerűen csak apukák. Ráadásul sok híres apa lányának is átadta tehetségét - most őket mutatjuk be!

Apának lenni önmagában is gyönyörű feladat – de amikor egy férfi a karjában tartja kislányát, valami egészen különleges apa-gyermek kötelék születik. A lányos apák világa gyengédebb, érzelmesebb: ők azok, akik gond nélkül részt vesznek egy hercegnős teadélutánon, megtanulnak fonni (valahogy), és titokban végigolvassák a tinédzser-lélek útmutatóját is. Szuperhősként védik gyerekeiket, csendben aggódnak a tini lányaikért, felnőttként pedig ott állnak mellettük, ha kell egy biztos háttér vagy egy kis segítség a boldoguláshoz. Sofia Coppola és a híres rendezőlegenda apa, Francis Ford Coppola

Forrás: Getty Images Híres apa-lánya párosok A sztárvilágban ez a kapcsolat még összetettebb. A reflektorfény nemcsak a sikert hozza magával, hanem elvárásokat, kíváncsiskodó tekinteteket, és néha kíméletlen kritikákat is. Egy lányos sztárapa nemcsak védelmező, de útmutató is – miközben lánya önálló karriert épít, neki egyszerre kell támogatnia, háttérbe vonulnia, és ha kell, kiállnia érte a nyilvánosság előtt. Ez hatalmas felelősség, de a szeretet és az egymás iránti bizalom segít minden helyzetben. Számos híres apa mutatta már meg, hogy a karrier és a keménység mögött féltő szív dobog, különösen, ha a lányaikról van szó. A világhírű rendező Francis Ford Coppola például lehetőséget adott lányának, Sofia Coppolának, hogy kipróbálja magát színésznőként A keresztapa harmadik részében. Sofiát ugyan sokat támadták alakítása miatt, de apja kiállt lánya mellett, aki később - talán pont az ő hatására - rendezőként találta meg helyét a filmiparban. Stephen Baldwin színész szerette volna, ha lányai nem egy celebbotrányoktól tarkított világban, hanem egy békés, nyugodt családi fészekben nőhetnek fel. Épp ezért tudatosan sokáig távol tartotta őket a reflektorfénytől. A két lánytestvér ugyan időnként megjelent a vörös szőnyegen apjuk mellett, de Hailey Bieber a Fashion magazinnak 2017-ben azt mondta, hogy nyugodt, kertvárosi gyerekként nőtt fel: Ez szüntelenül az életünk része volt, de a szüleink úgy neveltek minket a nővéremmel, hogy ezt a világot külön kezeljük – az az apukánk munkája volt. Amikor otthon voltunk, tényleg otthon voltunk, és csak lazultunk együtt. Ebből a két példából is jól látszik, hogy sztárapának lenni nem egyszerű feladat. Azonban a hírességek is csak emberek, és bizony számos alkalommal megesett már, hogy megromlott lányaikkal a kapcsolatuk. Elég csak Jon Voight-ra és Angelina Jolie-ra gondolnunk.

Apák napján most olyan híres apa-lánya párosokat hoztunk, akiknek minkét fele kiemelkedő tehetség, és méltán nevezhetjük őket sztároknak. Kattints a galériára, és nézd meg őket!

