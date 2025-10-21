Alec Baldwin lánya szívszorító vallomást tett: „Szülők és testvérek nélkül nőttem fel"

A 29 éves Ireland Baldwin kiborította azt a bizonyos bilit. A korábbi modell kendőzetlen őszinteséggel beszélt a gyerekkora nehézségeiről és arról, hogy mit szeretne máshogy csinálni, mint ahogy azt a saját szülei tették. Kim Basinger és Alec Baldwin lánya brutális vádakat fogalmazott meg a családtagjaival szemben, és rámutatott, hogy nem bánja, hogy a saját gyermeke már nem ebben a közegben nő fel.

Alec Baldwin lánya Ireland Baldwin megrázó nyilatkozatot tett a családjáról

Forrás: Getty Images North America

Alec Baldwin lánya egész életében cipelte a szülei által okozott traumákat

Ireland Baldwin nemrég egy podcast vendége volt, ahol többek között szóba került a gyerekkora és az is, hogy milyen volt egy világhírű színészpár gyermekeként felnőni. Ám arra még a sokat látott riporter sem volt felkészülve, hogy mit fog erre válaszolni a nepo baby.

A PageSix tájékoztatása szerint Ireland Baldwin úgy fogalmazott a válaszában, hogy két szülő nélküli otthonban nőtt fel, ahol nem voltak testvérek sem, akikhez fordulhatott volna. A nemrég édesanyává váló Ireland ezután kifejtette, hogy miért érzi úgy, hogy szörnyű gyerekkora volt, amelyet mérgező légkör vett körül:

Régen a visszajelzéseik és a dícséreteik függője voltam, de később rájöttem, hogy nincs annál felszabadítóbb, mint amikor rájössz, hogy mennyire mérgező a környezeted. A lányomnak nem kell megismernie ezeket az embereket. Meg tudom védeni tőlük. Mindent megteszek, hogy apránként felépítsem a saját családról alkotott képemet és elképzeléseimet. Anyaként az a végső célom, hogy megmutassam neki, hogyan bánik egymással egy igazi család.

- utalt a családtagjaira Ireland.

Az Oregonba élő egykori modell nem csak a szüleire tett utalásokat, hanem tanáccsal is ellátta a többi kezdő édesanyát, hogy mit tanítsanak meg mindenképpen a kislányuknak:

Mindennap mondd el az anyukádnak, hogy szereted. Küldj neki üzenetet, ha megérkezel valahova, és úgy fogjátok érteni egymást, mint soha korábban. Azonban senkit nem lehet megjavítani, vagy megváltoztatni. Ezt hagyd abba még addig, amíg képes vagy rá. A legfontosabb pedig: bárki bármit mondd, nem vagy kövér!

- zárta sorait a 29 éves édesanya. A nyilatkozata utolsó sora valószínűleg egyenesen Alec Baldwinnak szólt, akiről 2007-ben került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen agresszív kismalacnak nevezte az akkor 12 éves lányát.