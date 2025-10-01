Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Alec Baldwin féltékeny, a mellőzött színész attól tart elveszíti feleségét

dwts Hilaria Baldwin Alec Baldwin
Hatalmas lehetőséget kapott Hilaria Baldwin. Ami azonban számára egy lépést jelent a sztárság felé, addig férje, Alec Baldwin retteg, hogy felesége túllép rajta.

A 41 éves Hilaria Baldwin izgatottan készül arra, hogy a Dancing With the Stars színpadán bizonyíthasson. Lapinformációk szerint azonban férje, a 67 éves Alec Baldwin nyugtalan, attól tart, hogy ha felesége belekóstol a sztárságba, már nem is lesz rá szüksége, esetleg népszerűbb lesz nála. 

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 24: Hilaria Baldwin and Alec Baldwin attend day one of the 2025 US Open Tennis Championships at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 24, 2025 in Flushing Meadows, Queens, New York City. (Photo by Jean Catuffe/GC Images)
Hilaria Baldwin és Alec Baldwin
Forrás: GC Images

Alec Baldwin retteg, hogy felesége betáncolja magát a sztárvilágba

„Hilaria nagyon izgatott” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. – „Úgy érzi, ez hatalmas áttörés lehet számára, és van is kedve egy ideig Los Angelesben élni, és egy kicsit elszakadni otthonról” – tette hozzá.  A jólértesült szerint Alec szeretne vele tartani, és „egy nagy családi kirándulás részese lenni, de Hilara nem nagyon akarja, hogy férje mindig ott legyen a sarkában”. Ráadásul Hilariáról az a hír járja, hogy nem világsztár férje segítségével, hanem a saját jogán szeretne sztárrá válni, és most úgy érzi, eljött az ő ideje. Azt gondolja, a DWTS ugródeszka lehet a saját karrierje beindításához, aminek semmi köze nem lenne Alechez. A színész most állítólag attól tart, hogy ha felesége egy jóképű táncost kap maga mellé párul, még pletykák kereszttüzébe is kerülhet, ami egészen biztosan féltékenységet szül. „Azt is megalázó látnia, hogy a felesége megkapta ezt a felkérést, neki pedig szinte kuncsorogni kell a szerepekért” – fogalmazott a forrás. A Hilariával közös realityjük, a Baldwins sem hozott áttörést: a produkció, amelyben mind a hét gyermekük szerepelt, mindössze egy évad után megszűnt.

A Rust-baleset miatt hatalmas nyomás alatt van a család

Baldwinék házassága az utóbbi években amúgy is hatalmas tehernek volt kitéve. Alec Baldwint az azóta bemutatott Rust című film 2021-es forgatásán bekövetkezett tragédia miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták. A színész kezében lévő pisztoly elsült, és halálosan megsebesítette Halyna Hutchins operatőrt. Bár a bíróság az ügyészi kötelességszegés miatt elutasította az ügyet, börtön helyett pénzbírságra ítélték, de a színész karrierje azóta sem szárnyal. „Ez a szörnyű baleset nyilvánvalóan ez a legnehezebb dolog, amivel valaha is megküzdöttem életemben” – nyilatkozta korábban a színész. „A szívem szakad meg az áldozatokért, és az is nagyon fáj, amit a feleségemmel, Hilariával tettem” – mondta Baldwin. „A feleségem nagyon-nagyon traumatizált lett emiatt. Rengeteget szenvedett ő is és én is, mint ha kicsúszott volna a lábunk alól a talaj, az addigi szép életünkből egy romhalmaz lett”  – tette hozzá a színész.

 

