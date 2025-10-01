Alec Baldwin féltékeny, a mellőzött színész attól tart elveszíti feleségét

A 41 éves Hilaria Baldwin izgatottan készül arra, hogy a Dancing With the Stars színpadán bizonyíthasson. Lapinformációk szerint azonban férje, a 67 éves Alec Baldwin nyugtalan, attól tart, hogy ha felesége belekóstol a sztárságba, már nem is lesz rá szüksége, esetleg népszerűbb lesz nála.

Hilaria Baldwin és Alec Baldwin

Forrás: GC Images

Alec Baldwin retteg, hogy felesége betáncolja magát a sztárvilágba

„Hilaria nagyon izgatott” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. – „Úgy érzi, ez hatalmas áttörés lehet számára, és van is kedve egy ideig Los Angelesben élni, és egy kicsit elszakadni otthonról” – tette hozzá. A jólértesült szerint Alec szeretne vele tartani, és „egy nagy családi kirándulás részese lenni, de Hilara nem nagyon akarja, hogy férje mindig ott legyen a sarkában”. Ráadásul Hilariáról az a hír járja, hogy nem világsztár férje segítségével, hanem a saját jogán szeretne sztárrá válni, és most úgy érzi, eljött az ő ideje. Azt gondolja, a DWTS ugródeszka lehet a saját karrierje beindításához, aminek semmi köze nem lenne Alechez. A színész most állítólag attól tart, hogy ha felesége egy jóképű táncost kap maga mellé párul, még pletykák kereszttüzébe is kerülhet, ami egészen biztosan féltékenységet szül. „Azt is megalázó látnia, hogy a felesége megkapta ezt a felkérést, neki pedig szinte kuncsorogni kell a szerepekért” – fogalmazott a forrás. A Hilariával közös realityjük, a Baldwins sem hozott áttörést: a produkció, amelyben mind a hét gyermekük szerepelt, mindössze egy évad után megszűnt.

A Rust-baleset miatt hatalmas nyomás alatt van a család

Baldwinék házassága az utóbbi években amúgy is hatalmas tehernek volt kitéve. Alec Baldwint az azóta bemutatott Rust című film 2021-es forgatásán bekövetkezett tragédia miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták. A színész kezében lévő pisztoly elsült, és halálosan megsebesítette Halyna Hutchins operatőrt. Bár a bíróság az ügyészi kötelességszegés miatt elutasította az ügyet, börtön helyett pénzbírságra ítélték, de a színész karrierje azóta sem szárnyal. „Ez a szörnyű baleset nyilvánvalóan ez a legnehezebb dolog, amivel valaha is megküzdöttem életemben” – nyilatkozta korábban a színész. „A szívem szakad meg az áldozatokért, és az is nagyon fáj, amit a feleségemmel, Hilariával tettem” – mondta Baldwin. „A feleségem nagyon-nagyon traumatizált lett emiatt. Rengeteget szenvedett ő is és én is, mint ha kicsúszott volna a lábunk alól a talaj, az addigi szép életünkből egy romhalmaz lett” – tette hozzá a színész.