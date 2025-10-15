András hercegnek mennie kell: "Már a puszta létezése is teher a királyi családnak"

Újra fellángolt a balhé András herceg körül, miután kiszivárgott, hogy bár azt állította, minden kapcsolatot megszakított Jeffrey Epsteinnel, ez nem volt igaz. Ehelyett e-mailben arról biztosította, „együtt vannak az ügyben és kitart mellette”. Egyre többen szólítják fel a herceget, hogy „nézzen a tükörbe” és „hozza meg végre a helyes döntést”.

András hercegnek felelősséget kell vállalnia tetteiért

Forrás: Getty Images Europe

András hercegnek vissza kell vonulnia: „Ideje, hogy felelősséget vállaljon tetteiért”

Lapértesülések szerint az Epsteinhez fűződő múltbeli kapcsolata és annak legújabb fejleményei alapján a királyi család meg is tilthatja Andrásnak, hogy vadászatokat és más társasági eseményeket szervezzen a királyi birtokokon, köztük Balmoralban és Sandringhamben. A királyi szakértők szerint a herceg hírneve csak akkor menthető némiképp, ha hajlandó teljesen visszavonulni a közéletből.

Ideje, hogy felelősséget vállaljon. Tudom, hogy hozzászokott ahhoz, hogy külön személyzete van, akiket ugráltathat, de III. Károly nem András komornyikja. Ha bármilyen szeretettel vagy tisztelettel viseltetne a családja és a monarchia iránt, ha akár csak a legcsekélyebb mértékben is törődne elhunyt édesanyja örökségének védelmével, akkor mindenféle nyomás nélkül elmenne

− fogalmazott egy királyi kommentátor.

Ha András helyzetét nem oldják meg, amíg a kedves és meglehetősen szelíd, engedékeny és figyelmes testvére van hatalmon, akkor azt Károly király utódjának kell megoldani

− tette hozzá és azt is, hogy Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné azonban aligha tolerálnák András jelenlétét Windsorban.

Természetesen nem mondhatom biztosan, de nem hiszem, hogy Vilmos hercegnek – vagy akár a walesi hercegnőnek – sok ideje és energiája lenne ismert szexkereskedők barátaira és ismerőseire. És mivel úgy döntöttek, hogy Windsort teszik végleges otthonukká, vajon tényleg eltűrik, hogy 'a rossz Andrés bácsi' a szomszédban éljen?

−vélekedik a kommentátor.

„Vége a játéknak”

A királyi családot jól ismerő újságíró szerint András hercegnek fel kell ismernie, hogy a királyi család a türelme végéhez ért. „Alapvetően azonban Andrásnak meg kell értenie, hogy számára vége a játéknak. Olyannyira lejáratta magát, hogy még a puszta létezése is terhére vált a királyi családnak. Hosszú ideig gondoskodó édesanyja megvédte őt hibái következményeitől. De sajnos ő már nincs itt. Mennie kell.Vagy folytatja az arrogáns viselkedését, amilyen egész életében volt, vagy hosszan, alaposan belenéz a tükörbe, és egyszer meghozza a helyes döntést.”