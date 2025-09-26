Beteljesedett András herceg és Sarah Ferguson sorsa: teljesen kivetette őket magából a királyi család

Egy királyi szakértő szerint András herceg és Sarah Ferguson ezentúl nem kap meghívást a karácsonyi és húsvéti királyi eseményekre. A döntés hátterében a hercegné legújabb, Epsteinhez kötődő botránya áll.

András herceg és Sarah Ferguson nemkívánatos vendég volt Katalin kenti hercegné temetésén

Forrás: Getty Images Europe

András herceg és Sarah Ferguson egyre nagyobb bajban van

Alig néhány napja derült ki, hogy Sarah Ferguson 2011-ben emailt küldött Jeffrey Epsteinnek, miután a férfi szabadult a börtönből. A férfi gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt ült. Az üzenetben a hercegné bocsánatot kért, amiért egy interjúban megtagadta Epsteint, és a „legjobb barátjának” nevezte. Bár szóvivője szerint Sarah azért írt, mert tartott tőle, hogy Epstein rágalmazásért beperli, a 65 éves hercegné emailjének komoly következményei lettek. Több jótékonysági szervezet eltávolította pártfogói posztjáról, a 76 éves uralkodó, III. Károly pedig kommentálta az ügyet. András herceg és Sarah Ferguson jelenleg is a windsori Royal Lodge-ban élnek. Bár korábban volt arról szó, hogy a brit király kilakoltatja őket, ez mindeddig nem történt meg. A közvélemény azt is támogatná, hogy Andrást fosszák meg hercegi címeitől, ám királyi szakértők szerint erre valószínűleg nem kerül sor.

Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó”. Andrásról pedig azt beszélik, lelketlen, nárcisztikus zsarnok, aki nem tekinti embernek az alkalmazottait.

Sarah Ferguson yorki hercegné és András yorki herceg a húsvétvasárnapi Mattins-istentiszteleten a Szent György-kápolnában

Forrás: WireImage

Kizárhatják őket a családi eseményekről is

„Nagyon valószínűtlen, hogy Andrást és Sarah-t −akik már jó ideje, éppen az Epsein-ügy miatt már nem dolgozó tagjai a királyi családnak− ezentúl is meghívják a királyi családi karácsonyra vagy húsvétra” − nyilatkozta Richard Fitzwilliams királyi szakértő az Expressnek. Hozzátette, András megpróbált közeledni − sőt, jópofáskodni − Vilmos herceghez Katalin kenti hercegné temetésén, de az ízléstelennek találta ezt és csak rontott az Epstein-botrány óta amúgy sem túl kedvező megítélésén. „Beatrixet és Eugeniát, akik az apjukkal már nem is állnak szóba, teljesen lesújtja majd a szüleik helyzete” − vélekedik Fitzwilliams.