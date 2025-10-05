Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap

Világsztár

Két válás után óvatos: Reese Witherspoon mégsem megy hozzá milliárdos szerelméhez

Horváth Angéla
2025.10.05.
Reese Witherspoon meggondolta magát, mégsem akar hozzámenni milliárdos német szerelméhez. A 49 éves Oscar-díjas színésznő – aki tavaly nyáron kezdett el randizni Oliver Haarmannnal – nem akarja elsietni a dolgokat.

A pletykék szerint a The Morning Show sztárját még mindig mélyen érint, hogy két házassága is tönrement. Reese Witherspoon 1999 és 2008 között Ryan Phillippe színésszel, majd 2011-től 2023-ig Jim Toth üzletemberrel élt házasságban – mindkkét kapcsolat fájdalmas válással ért véget.

„Reese nagyon boldog Oliverrel, de nem akar megint csalódni”mondta egy forrás. „Nagyon szereti őt, de most a gyerekeire és a sajét életére koncentrál. Nem akar elhamarkodott döntést hozni.”

Reese Witherspoon a gyerekeinek él

A színésznő három gyermek édesanyja: Ava (26) és Deacon (21) Ryan Phillippe-től születtek, míg legkisebb fia, Tennessee-nek, aki szeptember 27-én töltötte be a 13-at, Jim Toth az édesapja.

„A legfontosabb dolog Reese számára az anyaság – ez mindig is az első helyen állt az életében” – tette hozzá a bennfentes. „A gyerekei a legfontosabbak, és Olivernek ezt el kell fogadnia. Reese életében most minden a család körül forog, a kapcsolatának ehhez kell igazondia.”

A forrás szerint az 58 éves Oliver Haarmann tisztában van vele, hogy párja életének középpontjában a gyerekek állnak, és igyekszik ehhez alkalmazkodni. Ennek ellenére Reese nem sieti el a házasságot. „A köztük lévő kémia vitathatatlan, de a házasság kérdése bonyolult, mert mindketten komoly vagyonnal rendelkeznek. Egy ilyen döntés nemcsak romantikus, hanem üzleti kérdés is.”

Reese Witherspoon, akinek vagyonát 440 millió dollárra becsülik, az utóbbi években a színészet mellett sikeres producer is. Nagyon boldog Oliver Haarmannal, de a múltbéli tapasztalatai miatt óvatos.

„Reese és Oliver imádják egymást, szeretnek utazni és együtt kikapcsolódni” – mondta a bennfentes. „De Reese most nem házasságban gondolkodik, hanem abban, hogy érzelmileg biztonságban legyen – és a gyerekeivel minden rendben legyen.”

