Két válás után óvatos: Reese Witherspoon mégsem megy hozzá milliárdos szerelméhez

A pletykék szerint a The Morning Show sztárját még mindig mélyen érint, hogy két házassága is tönrement. Reese Witherspoon 1999 és 2008 között Ryan Phillippe színésszel, majd 2011-től 2023-ig Jim Toth üzletemberrel élt házasságban – mindkkét kapcsolat fájdalmas válással ért véget.

Reese Witherspoon mégsem akar férjhez menni

Forrás: AFP

„Reese nagyon boldog Oliverrel, de nem akar megint csalódni” – mondta egy forrás. „Nagyon szereti őt, de most a gyerekeire és a sajét életére koncentrál. Nem akar elhamarkodott döntést hozni.”

Reese Witherspoon a gyerekeinek él

A színésznő három gyermek édesanyja: Ava (26) és Deacon (21) Ryan Phillippe-től születtek, míg legkisebb fia, Tennessee-nek, aki szeptember 27-én töltötte be a 13-at, Jim Toth az édesapja.

„A legfontosabb dolog Reese számára az anyaság – ez mindig is az első helyen állt az életében” – tette hozzá a bennfentes. „A gyerekei a legfontosabbak, és Olivernek ezt el kell fogadnia. Reese életében most minden a család körül forog, a kapcsolatának ehhez kell igazondia.”

A forrás szerint az 58 éves Oliver Haarmann tisztában van vele, hogy párja életének középpontjában a gyerekek állnak, és igyekszik ehhez alkalmazkodni. Ennek ellenére Reese nem sieti el a házasságot. „A köztük lévő kémia vitathatatlan, de a házasság kérdése bonyolult, mert mindketten komoly vagyonnal rendelkeznek. Egy ilyen döntés nemcsak romantikus, hanem üzleti kérdés is.”

Reese Witherspoon és Oliver Hararmann

Reese Witherspoon, akinek vagyonát 440 millió dollárra becsülik, az utóbbi években a színészet mellett sikeres producer is. Nagyon boldog Oliver Haarmannal, de a múltbéli tapasztalatai miatt óvatos.

„Reese és Oliver imádják egymást, szeretnek utazni és együtt kikapcsolódni” – mondta a bennfentes. „De Reese most nem házasságban gondolkodik, hanem abban, hogy érzelmileg biztonságban legyen – és a gyerekeivel minden rendben legyen.”