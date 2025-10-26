Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Anthony Hopkins szívszorító vallomása: „Akár meg is ölhettem volna valakit"

alkoholizmus ittas vezetés Anthony Hopkins elvonókúra
Komáromi Bence
2025.10.26.
A világ egyik legismertebb színésze évtizedek óta józan, azonban a mai napig emlékszik arra a pillanatra, amikor először tudatosult benne, hogy alkoholista. Anthony Hopkins most felelevenítette azt az éjszakát, amikor a legmélyebb gödörben volt a betegsége miatt.

Anthony Hopkins az egyik legismertebb alakja az alkoholizmus elleni küzdelemnek. A korábban alkohol gondokkal küzdő filmsztár mindig is őszintén beszélt a betegségéről és arról, hogy hogyan sikerült leküzdenie a függőségét. Arról azonban korábban nem beszélt, hogy mi történt azon a szörnyű éjszakán, amikor eldöntötte, hogy örökre abbahagyja az ivást.

Évtizedek óta józan Anthony Hopkins: egy ittas vezetés változtatta meg örökre az életét
Forrás: GettyImagine

Anthony Hopkins részegen vezetett

Az Oscar-díjas színész a PageSIX számára elevenítette fel élete legszörnyűbb éjszakáját, amikor csak a szerencsének és az isteni gondviselésnek köszönhette Hopkins, hogy se magának, se másoknak nem okozott fájdalmat.

Egyik este részegen vezettem hazafelé, miközben éppen áramszünet volt Kaliforniában. Fogalmam sem volt róla, hogy hova tartok, merre megyek, csak vezettem. Ekkor jöttem rá, hogy simán megölhettem volna valakit, ha arra jár. Magammal is simán végezhettem volna. Egy egész családdal végezhettem volna az autómmal... Ekkor jöttem rá, hogy alkoholista vagyok és felébredtem. 

- árulta el az Oscar-díjas színész. A 87 éves filmsztár ezután kért segítséget, majd több hónapnyi küzdelem után sikerült végleg leraknia az italt. Ez az eset több évtizeddel ezelőtt történt, ám saját bevallása szerint azóta egy korty italt sem fogyasztott Hopkins.

Az elvonó során volt egy pillanat 11 órakor - tudom, mert ránéztem az órámra - amikor megszólalt egy hang a fejemben: azt mondta, hogy "mindennek vége, most már elkezdhetsz élni. Mindennek célja volt, szóval sose felejsd el ezeket a pillanatokat." Azután megszűnt a hang. De abban a pillanatban elvette tőlem az ivás utáni minden vágyamat ez a hang. Nincsenek vad elméleteim arról, hogy Isten volt-e, vagy valaki más, de bárki is legyen, megmentette az életemet

 - zárta sorait a színész.

 

Anthony Hopkins videóján nevet a fél világ: megtrollkodta Kim Kardashiant - Videó!

A Hannibál sztárja újfent bebizonyította, hogy világhírű fekete humorral rendelkezik. A 87 éves Anthony Hopkins most éppen Kim Kardashian legújabb termékével viccelődött.

Oscar-díjas rekorderek: a filmtörténelem legnagyobb győztesei

Hollywood csillogása minden évben újabb és újabb Oscar-díjasokat emel a filmlegendák közé. De vajon kik azok, akik nemcsak nyertek, hanem rekordokat is döntöttek? Ki volt a legfiatalabb díjazott, és ki az, aki a legtöbb aranyszobrot vihette haza?

Matthew McConaughey szerint Anthony Hopkins a legszexibb ma élő férfi — fotókkal is bizonyítja

1999-ben forgattak együtt, és azóta is szoros kapcsolatot ápolnak. Nem csoda, hogy Matthew McConaughey Anthony Hopkins mellett kampányol. A színész vasárnap az Instagramon osztott meg egy képsorozatot a szaúd-arábiai Rijádban megrendezett 2025 Joy Awardsról. A képaláírásban Hopkinst jelölte az áhított Sexiest Man Alive, azaz a legszexibb ma élő férfi címre.

 

