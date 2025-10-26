Anthony Hopkins szívszorító vallomása: „Akár meg is ölhettem volna valakit"

Anthony Hopkins az egyik legismertebb alakja az alkoholizmus elleni küzdelemnek. A korábban alkohol gondokkal küzdő filmsztár mindig is őszintén beszélt a betegségéről és arról, hogy hogyan sikerült leküzdenie a függőségét. Arról azonban korábban nem beszélt, hogy mi történt azon a szörnyű éjszakán, amikor eldöntötte, hogy örökre abbahagyja az ivást.

Évtizedek óta józan Anthony Hopkins: egy ittas vezetés változtatta meg örökre az életét

Anthony Hopkins részegen vezetett

Az Oscar-díjas színész a PageSIX számára elevenítette fel élete legszörnyűbb éjszakáját, amikor csak a szerencsének és az isteni gondviselésnek köszönhette Hopkins, hogy se magának, se másoknak nem okozott fájdalmat.

Egyik este részegen vezettem hazafelé, miközben éppen áramszünet volt Kaliforniában. Fogalmam sem volt róla, hogy hova tartok, merre megyek, csak vezettem. Ekkor jöttem rá, hogy simán megölhettem volna valakit, ha arra jár. Magammal is simán végezhettem volna. Egy egész családdal végezhettem volna az autómmal... Ekkor jöttem rá, hogy alkoholista vagyok és felébredtem.

- árulta el az Oscar-díjas színész. A 87 éves filmsztár ezután kért segítséget, majd több hónapnyi küzdelem után sikerült végleg leraknia az italt. Ez az eset több évtizeddel ezelőtt történt, ám saját bevallása szerint azóta egy korty italt sem fogyasztott Hopkins.

Az elvonó során volt egy pillanat 11 órakor - tudom, mert ránéztem az órámra - amikor megszólalt egy hang a fejemben: azt mondta, hogy "mindennek vége, most már elkezdhetsz élni. Mindennek célja volt, szóval sose felejsd el ezeket a pillanatokat." Azután megszűnt a hang. De abban a pillanatban elvette tőlem az ivás utáni minden vágyamat ez a hang. Nincsenek vad elméleteim arról, hogy Isten volt-e, vagy valaki más, de bárki is legyen, megmentette az életemet

- zárta sorait a színész.