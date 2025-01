Anthony Hopkins a hétvégén először jelent meg nyilvánosan, azóta, hogy nemrég elvesztette otthonát a Pacific Palisades-i tűzvészben. A legendás Oscar-díjas színész, aki zeneszerző is, Szaúd-Arábiába utazott, ahol egy gálakoncertet adott, amelyen a brit Királyi Filharmonikus Zenekar játszotta a darabjait. Szaúd-Arábiában tartózkodva Hopkins részt vett a királyság Joy-díjátadóján is, amellyel az arab világ művészeti eredményeit ismerik el. A szaúdi fővárosban, Rijádban tartott mindkét pazar eseményen erős képviselőkkel volt jelen Hollywood: Matthew McConaughey, Morgan Freeman, Cuba Goding Jr., Amanda Seyfried, Kiefer Sutherand és Christina Aguilera is megjelent mindkét eseményen.

Sir Anthony Hopkins először jelent meg eseményen, amióta leégett az otthona

Forrás: FilmMagic

Matthew McConaughey jóbarátját, Anthony Hopkinst jelölné a People Legszexibb élő férfijának címére

Matthew McConaughey is ott volt Hopkins koncertjén és a díjátadó gálán is, ahol egész fotósorozatot készített a legendával és már sztárokkal is. A képekből készült galériát Instagramra töltötte fel, a sorozat minden darabjához írt képaláírást is.

Az Anthony Hopkins-fotóhoz, amelyen az Oscar-díjas sztár átöleli fiatalabb barátja vállát, McConaughey ezt írta: „Itt az ideje, hogy ez az úr legyen a People Legszexibb ma élő férfija cím nyertese”. A galéria többi fotója is elképesztő képeket rejt: McConaughey és Morgan Freeman szelfije után szerepel benne egy baráti fotó Martin Lawrence-szel is, aki épp megigazítja McConaughey csokornyakkendőjét.