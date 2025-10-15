„Virág nyílj ki már”... Lányok, figyelem! A vitákkal ellentétben mégis elkészítik az Aranyhaj élőszereplős változatát. Sőt! Már nevek is vannak a szereplőlistán.

Rajongók figyelem! 2027-ben érkezik az Aranyhaj élőszereplős változata.

Forrás: Northfoto

Hamarosan érkezik az Aranyhaj élőszereplős változata − Mit tudunk róla eddig?

A Disney újra a nosztalgia aranyfonalát tekeri – ezúttal szó szerint. A 2010-es Aranyhaj és a nagy gubanc élőszereplős verziója hivatalosan is zöld jelet kapott.

A People magazin szerint, Scarlett Johansson nemcsak producerként, de egy kulcsszerepben is feltűnhet a filmben, amit sokan „a Disney új korszakának zászlóshajójaként” emlegetnek.

Az Aranyhaj-remake állítólag a stúdió nagy visszatérő projektje lesz, miután a klasszikus mesék feldolgozásai, mint pl az Aladdin, A kis hableány, Az Oroszlánkirály vegyes fogadtatást kaptak. Valójában év elején, egyszer már el is vetették a film ötletét, „pénzhiányra hivatkozva”, de úgy látszik, Johansson magára ismert a történetben. Ezért most az a fő célja, hogy az új generáció is beleszeressen Rapunzel történetébe, mint ahogy ő tette annak idején.

Szóval az egyik legizgalmasabb hír – a filmen túl −, hogy Scarlett Johansson nem csupán producer, hanem a gonosz nevelőanya, Nyanya Banya (Mother Gothel) szerepére is esélyes.

És valljuk be, ha valaki egyszerre tud bűbájos és hátborzongató lenni, az ő. Johansson korábban a Fekete Özvegy és a Her után azt nyilatkozta, hogy „visszatérne valami varázslatoshoz” – nos, szerintünk Rapunzel tornya pont megfelelő hely lenne erre.

Hajmeresztő szereposztás

A Rapunzel-szerepre készülő lista valószínűleg minden Disney-rajongó (hercegnő) álomcastja lett: Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney, Margot Robbie, Gigi Hadid, sőt Amanda Seyfried neve is felmerült.

Bár a hivatalos döntés még várat magára, a közösségi média máris teli van rajongói montázsokkal, videókkal. De persze, a másik tábort is sokan erősítik, akik szerint ez a film egy újabb meggyalázása lesz a régi Disney meséknek.

Ugyan, a férfi szereplőknél még nem került fel sok név a listára, de valljuk be, ki ne szeretné Timothée Chalamet egy ilyen sztoriban látni?