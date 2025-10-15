Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 15., szerda Teréz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Aranyhaj és a nagy gubanc élőszereplős Aranyhaj Disney
Hajdú Viktória
2025.10.15.
Most már biztos! Mégis elkészítik az Aranyhaj élőszereplős változatát. És hogy ki játssza majd a főszerepet? Nem fogod elhinni, milyen nevek szerepelnek a listán!

„Virág nyílj ki már”... Lányok, figyelem! A vitákkal ellentétben mégis elkészítik az Aranyhaj élőszereplős változatát. Sőt! Már nevek is vannak a szereplőlistán. 

Rajongók figyelem! 2027-ben érkezik az Aranyhaj élőszereplős változata.
Rajongók figyelem! 2027-ben érkezik az Aranyhaj élőszereplős változata. 
Forrás: Northfoto

Hamarosan érkezik az Aranyhaj élőszereplős változata − Mit tudunk róla eddig?

A Disney újra a nosztalgia aranyfonalát tekeri – ezúttal szó szerint. A 2010-es Aranyhaj és a nagy gubanc élőszereplős verziója hivatalosan is zöld jelet kapott.

A People magazin szerint, Scarlett Johansson nemcsak producerként, de egy kulcsszerepben is feltűnhet a filmben, amit sokan „a Disney új korszakának zászlóshajójaként” emlegetnek. 

Az Aranyhaj-remake állítólag a stúdió nagy visszatérő projektje lesz, miután a klasszikus mesék feldolgozásai, mint pl az Aladdin, A kis hableány, Az Oroszlánkirály vegyes fogadtatást kaptak. Valójában év elején, egyszer már el is vetették a film ötletét, „pénzhiányra hivatkozva”, de úgy látszik, Johansson magára ismert a történetben. Ezért most az a fő célja, hogy az új generáció is beleszeressen Rapunzel történetébe, mint ahogy ő tette annak idején. 

Szóval az egyik legizgalmasabb hír – a filmen túl −, hogy Scarlett Johansson nem csupán producer, hanem a gonosz nevelőanya, Nyanya Banya (Mother Gothel) szerepére is esélyes. 

És valljuk be, ha valaki egyszerre tud bűbájos és hátborzongató lenni, az ő. Johansson korábban a Fekete Özvegy és a Her után azt nyilatkozta, hogy „visszatérne valami varázslatoshoz” – nos, szerintünk Rapunzel tornya pont megfelelő hely lenne erre.

Hajmeresztő szereposztás

A Rapunzel-szerepre készülő lista valószínűleg minden Disney-rajongó (hercegnő)  álomcastja lett: Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney, Margot Robbie, Gigi Hadid, sőt Amanda Seyfried neve is felmerült. 

Bár a hivatalos döntés még várat magára, a közösségi média máris teli van rajongói montázsokkal, videókkal. De persze, a másik tábort is sokan erősítik, akik szerint ez a film egy újabb meggyalázása lesz a régi Disney meséknek.

Ugyan, a férfi szereplőknél még nem került fel sok név a listára, de valljuk be, ki ne szeretné Timothée Chalamet egy ilyen sztoriban látni? 

Egy biztos: a Disney most nem aprózza el. A zenei részletekről még nem sokat tudni, de a pletykák szerint visszatérnek a rajzfilm ikonikus dalai is. Szóval készülj világ, itt egy újabb musical. 

A Disney új varázslata

Az alkotók ígérete szerint ezúttal Rapunzel nem csupán a „mentésre váró lány” lesz, hanem egy saját útját kereső, karizmatikus hős, aki nem fél megfogni az ollót – ha kell, szó szerint is. Magyarán Rapunzel is felszáll majd a feminista vonalra. 

A film forgatása várhatóan 2026 elején indul, a bemutatót pedig 2027-re tervezik. Addig viszont marad a találgatás, kié lesz a legendás, 21 méteres hajzuhatag.

Magyar posztapokaliptikus thriller hódította meg a világot, és már te is megnézheted!

Október 9-től a magyar közönség is átélheti a Silent Zone mozifilm izgalmait: a nagyszabású posztapokaliptikus akció-thriller már 47 országban, köztük a legnagyobb nemzetközi streamingszolgáltatóknál debütált. A lebilincselő, amerikai színvonalú mozifilm egy magyar író bestseller könyvének adaptációja nyomán született, hazai gyártásban, magyar rendezővel és nemzetközi szereplőkkel!

Új koreai sorozat a netflixezők kedvence: a Kívánj valamit! szokatlanul friss és izgalmas romkom

Mi történik, ha a lámpásból előbújó dzsinn nem teljesíti vakon a kívánságaidat, hanem a saját sátáni játékát kezdi el űzni? A Netflix új koreai sorozata, a Kívánj valamit! erre a kérdésre ad választ.

Hamarosan itt az új Avatar-film: nézd meg a Tűz és Hamu második trailerét!

Pandora ismét lángba borul, és James Cameron újra megmutatja, ki az úr. Az Avatar: Tűz és Hamu második előzetese olyan látványt és erőt ígér, hogy beleremegnek a nézők.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu