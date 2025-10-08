Magyar posztapokaliptikus thriller hódította meg a világot, és már te is megnézheted!

A Silent Zone-ban a fertőzöttek nem lassú hordák, hanem gyors, intelligens csúcsragadozók, amelyek minden pillanatban életveszélyt jelentenek. Azonban a Silent Zone nem klasszikus zombifilm: a történet középpontjában egy apa–lánya kapcsolata áll, amely a szeretet, a konfliktusok és a túlélésért folytatott küzdelem morális dilemmáit is boncolgatja. A film a magyar közönség számára is jól felismerhető helyszíneken játszódik, a látvány és az érzelmi töltet pedig egyedülálló mozis élményt nyújt.
A látványos harci jeleneteket a színészek maguk hajtották végre a hónapokig tartó felkészülés után, sok száz statiszta közreműködésével. A 30 napos hazai forgatás extrém körülmények között zajlott, az utómunka során több mint 400 vizuális effekt került a filmbe, HDR-masteringgel optimalizálva a streamingre is.
Nem véletlen, hogy a híres amerikai forgalmazó, a SABAN Films vállalta az észak-amerikai terjesztést, sőt, a filmet megvette a Hulu/Disney+ is. A gyártó közel 50 országban értékesítette a produkciót Németországtól Japánig, amely a premier hónapjában az IMDb Moviemeter listáján a Top 50-ben, a horror kategóriában pedig a 14. helyen szerepelt!
A Silent Zone egy posztapokaliptikus roadmovie, amely a The Walking Dead elemeit ötvözi a The Gray és a Mad Max képi világával.
A film alapjául szolgáló Welcome to the Silent Zone regényt Csák Viktor írta. A könyv Amazon Bestseller lett, és más rangos díjakkal ismerték el. A nemzetközi szereplőgárda, – Matt Devere, Papp Luca, Declan Hannigan, Alexis Latham és Barabás Nikolett – mellett a rendezői székben a sikeres reklámfilmrendező, Deák Péter ült, aki első nagyjátékfilmjével bizonyítja, hogy a magyar filmipar is képes hollywoodi színvonalú produkciót létrehozni.
Országos premier: 2025. október 9. – a legnagyobb mozikban és art mozikban, magyar szinkronnal és angol nyelven, magyar felirattal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.