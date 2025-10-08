Magyar posztapokaliptikus thriller hódította meg a világot, és már te is megnézheted!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.10.08.
Október 9-től a magyar közönség is átélheti a Silent Zone mozifilm izgalmát: a nagyszabású posztapokaliptikus akció-thriller már 47 országban, köztük a legnagyobb nemzetközi streamingszolgáltatóknál debütált. A lebilincselő, amerikai színvonalú mozifilm egy magyar író bestseller könyvének adaptációja nyomán született, hazai gyártásban, magyar rendezővel és nemzetközi szereplőkkel!

A Silent Zone-ban a fertőzöttek nem lassú hordák, hanem gyors, intelligens csúcsragadozók, amelyek minden pillanatban életveszélyt jelentenek. Azonban a Silent Zone nem klasszikus zombifilm: a történet középpontjában egy apa–lánya kapcsolata áll, amely a szeretet, a konfliktusok és a túlélésért folytatott küzdelem morális dilemmáit is boncolgatja. A film a magyar közönség számára is jól felismerhető helyszíneken játszódik, a látvány és az érzelmi töltet pedig egyedülálló mozis élményt nyújt.

A látványos harci jeleneteket a színészek maguk hajtották végre a hónapokig tartó felkészülés után, sok száz statiszta közreműködésével. A 30 napos hazai forgatás extrém körülmények között zajlott, az utómunka során több mint 400 vizuális effekt került a filmbe, HDR-masteringgel optimalizálva a streamingre is.

Nem véletlen, hogy a híres amerikai forgalmazó, a SABAN Films vállalta az észak-amerikai terjesztést, sőt, a filmet megvette a Hulu/Disney+ is. A gyártó közel 50 országban értékesítette a produkciót Németországtól Japánig, amely a premier hónapjában az IMDb Moviemeter listáján a Top 50-ben, a horror kategóriában pedig a 14. helyen szerepelt!

A Silent Zone egy posztapokaliptikus roadmovie, amely a The Walking Dead elemeit ötvözi a The Gray és a Mad Max képi világával.

A film alapjául szolgáló Welcome to the Silent Zone regényt Csák Viktor írta. A könyv Amazon Bestseller lett, és más rangos díjakkal ismerték el. A nemzetközi szereplőgárda, – Matt Devere, Papp Luca, Declan Hannigan, Alexis Latham és Barabás Nikolett – mellett a rendezői székben a sikeres reklámfilmrendező, Deák Péter ült, aki első nagyjátékfilmjével bizonyítja, hogy a magyar filmipar is képes hollywoodi színvonalú produkciót létrehozni.

Országos premier: 2025. október 9. – a legnagyobb mozikban és art mozikban, magyar szinkronnal és angol nyelven, magyar felirattal.

Nem tartott sokáig: újra együtt a frissen elvált Ben Affleck és Jennifer Lopez - Videó!

Nem mindennapi hírek érkeztek a tengerentúlról: Újra együtt a Bennifer csapat.

Victoria Beckham igazi arca sokakat megijeszhet: kíméletlenül kiteregette a szennyest egy brit újságíró

Liz Jones angol publicista személyes élményeire támaszkodva leplezi le Victoria Beckham kettős természetét: sebezhető anyukát látunk a kamerák előtt, a színfalak mögött azonban vaskezű üzletasszony, aki rendszeresen visszaél a hatalmával, szeszélyeit pedig nem könnyű elvilseni.

Nagy lehet a baj! Dolly Parton testvére azt kéri, mindenki imádkozzon a legendás énekesnőért

Dolly Partonért aggódnak a rajongók: az énekesnő az utóbbi hetekben rejtélyes egészségügyi problémák miatt több fellépését is lemondta. Most a 79 éves énekesnő húga, Freida Parton azt kéri, mindenki imádkozzon a testvéréért.

 

