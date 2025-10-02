Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

Új koreai sorozat a netflixezők kedvence: a Kívánj valamit! szokatlanul friss és izgalmas romkom

Hajdú Viktória
2025.10.02.
Mi történik, ha a lámpásból előbújó dzsinn nem teljesíti vakon a kívánságaidat, hanem a saját sátáni játékát kezdi el űzni? A Netflix új koreai sorozata, a Kívánj valamit! erre a kérdésre ad választ.

Három kívánság, egy szellem, egy pszichopata lány és egy megkerülhetetlen szerelem. A Kívánj valamit! egyszerre romantikus koreai sorozat, fantasy és vígjáték, és garantáltan beszippantja a nézőt.

Bae Suzy miatt már most az egyik lenépszerűbb koreai sorozatnak tartják a Kívánj valamit!
Forrás:  IMDb

Kívánj valamit! – Új koreai sorozat a Netflixen

A Netflix ismét odatette magát. Október 4-én debütált a Kívánj valamit! (Genie, Make a Wish) című új koreai sorozat, amely a premier után rögtön befurakodott a top 10 Netflix sorozat közé. A streaming platform évek óta tudja, hogy a koreai sorozatok nemcsak Ázsiában, világszerte is óriási rajongótáborral bírnak és bizony, ha romantikus vígjátékról vagy a fantasykre jellemző csavarról van szó, a nézők aligha tudnak nemet mondani.

A Kívánj valamit! papíron egy romantikus sorozat, a valóságban viszont ennél sokkal több. A szerelem, a sátáni kísértés és a pszichopata hajlamok úgy keverednek benne, hogy egyszerre kapunk romantikus vígjátékot, filmdrámát és egy nagy adag fantasyt.

Új koreai sorozat a Netflixen: vajon teljesül-e a három kívánság?

A történet középpontjában Jinn áll, akit Kim Woo Bin alakít. Viszont nem a klasszikus, aranyos füstfelhőben megjelenő kék Disney-dzsinnt kell elképzelni. Jinn ezer évnyi alvás után tér vissza, és három kívánságot ajánl új gazdájának. Csakhogy itt jön a csavar – gazdája nem más, mint Ka-young, akit Bae Suzy formál meg. Ka-young hideg, rideg és sokszor érzéketlen fiatal nő, akinek pszichopata hajlamait csak nagymamája tudja kordában tartani. Ez már önmagában szokatlan felállás egy romantikus vígjátékban: nem a klasszikus szende, szerelmet kereső főhősnőt látjuk, hanem valakit, akivel első pillantásra nehéz együttérezni. És pontosan ez teszi izgalmassá a sorozatot.

Miközben Jinn igyekszik teljesíteni a három kívánságot, lassan kibontakozik a kapcsolat közte és Ka-young között. Ettől a ponttól a romantikus sorozatok jól ismert sablonjai is előkerülnek – de nem úgy, ahogy megszoktuk. Ahelyett, hogy minden simán alakulna, Ka-young gyakran túljár Jinn eszén, míg az egyre jobban belegabalyodik saját emberi érzéseibe – taglalja a történetet a Tudum. 

A lámpa sátánja és a pszichopata mester találkozása

A nagy fordulat azonban nem is ez, hanem az, hogy Jinn valójában Iblis – vagyis maga a Sátán. A sorozat egyik legerősebb eleme, hogy szakít a „jó szellem” klisével. Jinn célja ugyanis nem az, hogy boldoggá tegye gazdáját, hanem hogy bebizonyítsa: minden ember megvesztegethető. Ez a sötét csavar különleges hangulatot ad a sorozatnak. Egyfelől ott a humor – Ka-young és Jinn szócsatái sokszor igazi romkomos pillanatokat hoznak –, másfelől ott a dráma, amikor a nézőben felmerül: vajon tényleg minden vágyunk ára a lelkünk?

A Kívánj valamit! tehát nem csak egy új koreai romantikus sorozat a sok közül, hanem egy igazi „romantasy”: romantikus vígjáték és fantasy különleges keveréke.

Bae Suzy és Kim Woo Bin párosa

A sorozat egyik legnagyobb vonzereje kétségtelenül a két főszereplő. Bae Suzy már többször bizonyította, hogy nemcsak dél-koreai énekesnőként és K-pop ikonként állja meg a helyét, hanem színésznőként is. A rideg, mégis sérülékeny Ka-young szerepe remekül áll neki. Kim Woo Bin pedig ismét bebizonyítja, hogy a dél-koreai színészek között ő az egyik legsokoldalúbb. A dzsinn figurája egyszerre karizmatikus, félelmetes mégis szerethető – ami nem kis teljesítmény, ha közben a világ legnagyobb gonoszaként kell helyt állnia. A kettejük közötti kémia működik, és ez az, ami miatt a néző nem tudja abbahagyni a sorozatot.

Miért érdemes megnézni?

Ha odavagy a koreai sorozatokért, és szeretnél valami frisset, ami eltér a megszokott sablonoktól, a Kívánj valamit! egy kötelező darab. A három kívánság motívuma, a sátáni csavar, a humor és a szerelmi szál együtt olyan koktélt alkot, amit nehéz nem végignézni.

És ha mindez nem lenne elég, Bae Suzy és Kim Woo Bin neve önmagában garancia arra, hogy a sorozat biztosan felkerül a legjobb romantikus koreai sorozatok listára.

