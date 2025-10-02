Új koreai sorozat a netflixezők kedvence: a Kívánj valamit! szokatlanul friss és izgalmas romkom

Három kívánság, egy szellem, egy pszichopata lány és egy megkerülhetetlen szerelem. A Kívánj valamit! egyszerre romantikus koreai sorozat, fantasy és vígjáték, és garantáltan beszippantja a nézőt.
A Netflix ismét odatette magát. Október 4-én debütált a Kívánj valamit! (Genie, Make a Wish) című új koreai sorozat, amely a premier után rögtön befurakodott a top 10 Netflix sorozat közé. A streaming platform évek óta tudja, hogy a koreai sorozatok nemcsak Ázsiában, világszerte is óriási rajongótáborral bírnak és bizony, ha romantikus vígjátékról vagy a fantasykre jellemző csavarról van szó, a nézők aligha tudnak nemet mondani.
A Kívánj valamit! papíron egy romantikus sorozat, a valóságban viszont ennél sokkal több. A szerelem, a sátáni kísértés és a pszichopata hajlamok úgy keverednek benne, hogy egyszerre kapunk romantikus vígjátékot, filmdrámát és egy nagy adag fantasyt.
A történet középpontjában Jinn áll, akit Kim Woo Bin alakít. Viszont nem a klasszikus, aranyos füstfelhőben megjelenő kék Disney-dzsinnt kell elképzelni. Jinn ezer évnyi alvás után tér vissza, és három kívánságot ajánl új gazdájának. Csakhogy itt jön a csavar – gazdája nem más, mint Ka-young, akit Bae Suzy formál meg. Ka-young hideg, rideg és sokszor érzéketlen fiatal nő, akinek pszichopata hajlamait csak nagymamája tudja kordában tartani. Ez már önmagában szokatlan felállás egy romantikus vígjátékban: nem a klasszikus szende, szerelmet kereső főhősnőt látjuk, hanem valakit, akivel első pillantásra nehéz együttérezni. És pontosan ez teszi izgalmassá a sorozatot.
Miközben Jinn igyekszik teljesíteni a három kívánságot, lassan kibontakozik a kapcsolat közte és Ka-young között. Ettől a ponttól a romantikus sorozatok jól ismert sablonjai is előkerülnek – de nem úgy, ahogy megszoktuk. Ahelyett, hogy minden simán alakulna, Ka-young gyakran túljár Jinn eszén, míg az egyre jobban belegabalyodik saját emberi érzéseibe – taglalja a történetet a Tudum.
A nagy fordulat azonban nem is ez, hanem az, hogy Jinn valójában Iblis – vagyis maga a Sátán. A sorozat egyik legerősebb eleme, hogy szakít a „jó szellem” klisével. Jinn célja ugyanis nem az, hogy boldoggá tegye gazdáját, hanem hogy bebizonyítsa: minden ember megvesztegethető. Ez a sötét csavar különleges hangulatot ad a sorozatnak. Egyfelől ott a humor – Ka-young és Jinn szócsatái sokszor igazi romkomos pillanatokat hoznak –, másfelől ott a dráma, amikor a nézőben felmerül: vajon tényleg minden vágyunk ára a lelkünk?
A Kívánj valamit! tehát nem csak egy új koreai romantikus sorozat a sok közül, hanem egy igazi „romantasy”: romantikus vígjáték és fantasy különleges keveréke.
A sorozat egyik legnagyobb vonzereje kétségtelenül a két főszereplő. Bae Suzy már többször bizonyította, hogy nemcsak dél-koreai énekesnőként és K-pop ikonként állja meg a helyét, hanem színésznőként is. A rideg, mégis sérülékeny Ka-young szerepe remekül áll neki. Kim Woo Bin pedig ismét bebizonyítja, hogy a dél-koreai színészek között ő az egyik legsokoldalúbb. A dzsinn figurája egyszerre karizmatikus, félelmetes mégis szerethető – ami nem kis teljesítmény, ha közben a világ legnagyobb gonoszaként kell helyt állnia. A kettejük közötti kémia működik, és ez az, ami miatt a néző nem tudja abbahagyni a sorozatot.
Ha odavagy a koreai sorozatokért, és szeretnél valami frisset, ami eltér a megszokott sablonoktól, a Kívánj valamit! egy kötelező darab. A három kívánság motívuma, a sátáni csavar, a humor és a szerelmi szál együtt olyan koktélt alkot, amit nehéz nem végignézni.
És ha mindez nem lenne elég, Bae Suzy és Kim Woo Bin neve önmagában garancia arra, hogy a sorozat biztosan felkerül a legjobb romantikus koreai sorozatok listára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.