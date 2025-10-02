Új koreai sorozat a netflixezők kedvence: a Kívánj valamit! szokatlanul friss és izgalmas romkom

Három kívánság, egy szellem, egy pszichopata lány és egy megkerülhetetlen szerelem. A Kívánj valamit! egyszerre romantikus koreai sorozat, fantasy és vígjáték, és garantáltan beszippantja a nézőt.

Bae Suzy miatt már most az egyik lenépszerűbb koreai sorozatnak tartják a Kívánj valamit!

Forrás: IMDb

Kívánj valamit! – Új koreai sorozat a Netflixen

A Netflix ismét odatette magát. Október 4-én debütált a Kívánj valamit! (Genie, Make a Wish) című új koreai sorozat, amely a premier után rögtön befurakodott a top 10 Netflix sorozat közé. A streaming platform évek óta tudja, hogy a koreai sorozatok nemcsak Ázsiában, világszerte is óriási rajongótáborral bírnak és bizony, ha romantikus vígjátékról vagy a fantasykre jellemző csavarról van szó, a nézők aligha tudnak nemet mondani.

A Kívánj valamit! papíron egy romantikus sorozat, a valóságban viszont ennél sokkal több. A szerelem, a sátáni kísértés és a pszichopata hajlamok úgy keverednek benne, hogy egyszerre kapunk romantikus vígjátékot, filmdrámát és egy nagy adag fantasyt.

Új koreai sorozat a Netflixen: vajon teljesül-e a három kívánság?

A történet középpontjában Jinn áll, akit Kim Woo Bin alakít. Viszont nem a klasszikus, aranyos füstfelhőben megjelenő kék Disney-dzsinnt kell elképzelni. Jinn ezer évnyi alvás után tér vissza, és három kívánságot ajánl új gazdájának. Csakhogy itt jön a csavar – gazdája nem más, mint Ka-young, akit Bae Suzy formál meg. Ka-young hideg, rideg és sokszor érzéketlen fiatal nő, akinek pszichopata hajlamait csak nagymamája tudja kordában tartani. Ez már önmagában szokatlan felállás egy romantikus vígjátékban: nem a klasszikus szende, szerelmet kereső főhősnőt látjuk, hanem valakit, akivel első pillantásra nehéz együttérezni. És pontosan ez teszi izgalmassá a sorozatot.

Miközben Jinn igyekszik teljesíteni a három kívánságot, lassan kibontakozik a kapcsolat közte és Ka-young között. Ettől a ponttól a romantikus sorozatok jól ismert sablonjai is előkerülnek – de nem úgy, ahogy megszoktuk. Ahelyett, hogy minden simán alakulna, Ka-young gyakran túljár Jinn eszén, míg az egyre jobban belegabalyodik saját emberi érzéseibe – taglalja a történetet a Tudum.