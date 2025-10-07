Hamarosan itt az új Avatar-film: nézd meg a Tűz és Hamu második trailerét!

Három óra és tizenkét perc – ilyen hosszú lesz James Cameron új filmje. Az Avatar: Tűz és Hamu nem a rövid mozifilmek kategóriájába tartozik. A kérdés már csak az, hogy bírjuk-e szusszal a Na’vik legújabb kalandját?
James Cameron tényleg nem tud leállni. Az Avatar: Tűz és Hamu második előzetese végre befutott, és bizonyosságot nyert, hogy a kék óriások története tartogat még meglepetéseket.
A trailer sötétebb hangulatot ígér, mint amit korábban megszoktunk: új Na’vi törzs, a Hamu Népének árnyai tűnnek fel, és Pandora békéje ismét veszélybe kerül.
És persze ott a látvány. Lebegő sziklák, tűzviharok, csatajelenetek és annyi CGI, hogy a nézőnek fel sem tűnik majd, mennyire kényelmetlen a háromdimenziós szemüveg. Cameron a vizualitásban ismét hozza a kötelezőt – mintha sosem hallott volna arról a szóról, hogy visszafogottság.
Az Empire magazin szerint a Tűz és Hamu története eredetileg az előző filmmel, A víz útjával együtt, egyetlen gigászi moziként született volna meg. Csakhogy Cameron és csapata – Rick Jaffa és Amanda Silver írópáros – hamar rájöttek, hogy túl sok jó ötletük van, amit egyszerűen képtelenség egyetlen filmbe zsúfolni. Így lett kettévágva a sztori, és így született meg a harmadik rész.
És itt még nincs vége! Ahogy már korábban is írtuk, James Cameron fejében még 5 Avatar-film története motoszkál. Öt! Ez már lassan nem is franchise, hanem saját univerzum. Ki tudja, lehet egyszer még a Marvel is tanácsot kér tőle, vagy ami még durvább, bevesz egy Na’vi szuperhőst!
Beszéljünk a számokról. A film hossza hivatalosan is 3 óra 12 perc. Igen, jól olvastad. Az előző rész sem volt éppen "mosdóbarát", de most Cameron mindenkit próbára tesz. Ha valaki nem készül fel időben, komoly dilemmával találhatja magát szemben: elhagyja székét pár percre, és lemarad egy sorsfordító jelenetről, vagy hősiesen kitart, kockáztatva a fizikai komfortot?
Cameront azonban ez nem tartja vissza, mindig is imádta a grandiózus méreteket. Ne feledjük: a férfi, aki egykor teherautósofőrként kereste a kenyerét, mára Hollywood koronázatlan királya lett. Titanic, Terminátor, és persze az Avatar-sorozat – mind hatalmas sikerek, amelyek rendre átírták a filmtörténet rekordjait.
Ha már rekord. Az Avatar: A víz útja minden idők egyik legnagyobb bevételű filmje lett, Magyarországon pedig meghaladta a kétmilliárd forintos jegybevételt.
Nem csoda, hogy a Disney és James Cameron is bátran nyúl a pénztárca mélyére, amikor a folytatásról van szó. A Tűz és Hamu szinte biztosan újabb rekordokra tör – ha másért nem, hát azért, mert három órát meghaladó blockbuster csak ritkán születik. A rajongók persze nem panaszkodnak, nekik minden perc újabb lehetőség arra, hogy elmerüljenek Pandora világában. És lássuk be, Cameron világa mindig is többet jelentett, mint szimpla moziélmény.
A szereplőgárda régi-új: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet és Stephen Lang is visszatérnek. A történet középpontjában a családi kötelékek és az új Na’vi klán bemutatása áll, és minden eddiginél nagyobb konfliktusokra számíthatunk. A sötétebb hangulat és az érzelmi drámák mellett persze most is lesz minden, ami miatt igazán szeretjük az Avatart: lélegzetelállító tájak, hatalmas ütközetek és néhány új kreatúra, amikre Cameron biztosan legalább tíz évig büszke lesz.
Az Avatar: Tűz és Hamu decemberben érkezik a mozikba, de addig is itt a második trailer. Dőlj hátra, kapcsold ki a valóságot, és hagyd, hogy Pandora tüze magával ragadjon!
