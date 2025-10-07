Hamarosan itt az új Avatar-film: nézd meg a Tűz és Hamu második trailerét!

Három óra és tizenkét perc – ilyen hosszú lesz James Cameron új filmje. Az Avatar: Tűz és Hamu nem a rövid mozifilmek kategóriájába tartozik. A kérdés már csak az, hogy bírjuk-e szusszal a Na’vik legújabb kalandját?

Avatar: Tűz és hamu - itt a második előzetes

James Cameron nem lassít – Íme az Avatar: Tűz és Hamu második előzetese

James Cameron tényleg nem tud leállni. Az Avatar: Tűz és Hamu második előzetese végre befutott, és bizonyosságot nyert, hogy a kék óriások története tartogat még meglepetéseket.

A trailer sötétebb hangulatot ígér, mint amit korábban megszoktunk: új Na’vi törzs, a Hamu Népének árnyai tűnnek fel, és Pandora békéje ismét veszélybe kerül.

És persze ott a látvány. Lebegő sziklák, tűzviharok, csatajelenetek és annyi CGI, hogy a nézőnek fel sem tűnik majd, mennyire kényelmetlen a háromdimenziós szemüveg. Cameron a vizualitásban ismét hozza a kötelezőt – mintha sosem hallott volna arról a szóról, hogy visszafogottság.

Hogyan lett kettőből három?

Az Empire magazin szerint a Tűz és Hamu története eredetileg az előző filmmel, A víz útjával együtt, egyetlen gigászi moziként született volna meg. Csakhogy Cameron és csapata – Rick Jaffa és Amanda Silver írópáros – hamar rájöttek, hogy túl sok jó ötletük van, amit egyszerűen képtelenség egyetlen filmbe zsúfolni. Így lett kettévágva a sztori, és így született meg a harmadik rész.

És itt még nincs vége! Ahogy már korábban is írtuk, James Cameron fejében még 5 Avatar-film története motoszkál. Öt! Ez már lassan nem is franchise, hanem saját univerzum. Ki tudja, lehet egyszer még a Marvel is tanácsot kér tőle, vagy ami még durvább, bevesz egy Na’vi szuperhőst!

Három óra és tizenkét perc – A hólyagpróba

Beszéljünk a számokról. A film hossza hivatalosan is 3 óra 12 perc. Igen, jól olvastad. Az előző rész sem volt éppen "mosdóbarát", de most Cameron mindenkit próbára tesz. Ha valaki nem készül fel időben, komoly dilemmával találhatja magát szemben: elhagyja székét pár percre, és lemarad egy sorsfordító jelenetről, vagy hősiesen kitart, kockáztatva a fizikai komfortot?