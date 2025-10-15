Rettegtek gyerekei Britney Spearstől: az énekesnő késsel a kezében nézte alvó fiait

Kevin Federline, Britney Spears volt férje, részletesen beszámol a popsztár viselkedéséről hamarosan megjelenő memoárjában. A You Thought You Knew (Azt hiszed, ismered) című könyvben azt állítja, volt hogy az énekesnő késsel a kezében figyelte alvó fiait, akik féltek az anyjuktól.

Kevin Federline és Britney Spears 2004-2007-ig voltak házasok

Forrás: WireImage

Britney Spears mindig is nyugtalanítóan viselkedett

A 47 éves egykori profi táncos október 21-én megjelenő könyvében részletesen beszél közös múltjáról a 43 éves énekesnővel, valamint fiaikról, a 20 éves Sean Prestonról és a 19 éves Jayden Jamesről. Federline szerint Britney viselkedése időnként kiszámíthatatlan volt, és ő nagyon gyakram aggódott a gyerekeikért. Kevin Federline a The New York Timesnak adott interjújában elmondta, hogy évek óta nem beszélnek Britneyvel, és kapcsolatuk a válás után kizárólag a gyerekek nevelésére korlátozódott. A memoárban azonban ennél sokkal nyugtalanítóbb részletek is szerepelnek. A könyv egyik fejezetében Federline azt írja, hogy fiaik tinédzserkorukban féltek visszatérni az akkor már drog- és alkoholfüggő anyjuk otthonába, miután egy alkalommal nyugtalantó jelenetnek voltak tanúi. „Éjszaka arra ébredtek, hogy Britney némán áll az ajtóban, és egy késsel a kezében nézi, ahogy alszanak..Aztán megfordult és magyarázat nélkül elsétált” − idézi a lap Federline-t. „Amikor igazán visszagondolok mindenre, ami történt – rájövök, a gyerekeim nem ismerik azt a nőt, akit feleségül vettem” − vélekedik.

Kevin Federline aggódik Britneyért

Federline a könyvben arról is ír, hogy Britney egyre rosszabb állapotban van, ez lehetetlen nem észrevenni. Az exférj attól fél, tragédia lesz a vége Britney ámokfutásának, és aggódik, hogy a gyerekeikre ez milyen hatással lesz.

Az énekesnő és a korábbi háttértáncosa 2004-ben kötött házasságot, amelyből két fiuk született: Sean Preston, aki ma 20 éves, valamint a 19 éves Jayden James. Kapcsolatuk azonban nem bizonyult tartósnak – 2007-ben válással zárult, amit hosszú és feszült jogi eljárás követett. A bíróság végül Federline felügyelete alá helyezte a gyerekeket, míg Spears rövid időn belül a közvélemény által is sokat vitatott gyámság alá került. Az elmúlt közel két évtizedben a táncos csupán távolról, a sajtón keresztül és gyermekeiken át követhette volt felesége életét, akivel hosszú ideje nem tart közvetlen kapcsolatot.

Britney Spears PR-csapata is megszólalt

Britney Spears képviselői azonnal reagáltak a könyv állításaira, és azzal vádolták Federline-t, hogy csak nyerészkedni akar. „Britneyt csak a gyerekei, Sean Preston és Jayden James érdeklik, és az ő jólétük ebben a szenzációhajhász időszakban” − jelentették ki.