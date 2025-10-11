Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat

Egyre nagyobb a baj: Britney Spears szinte egy szál semmiben illegeti magát

2025.10.11.
Hol a a vége? Egyre nagyobb a baj, Britney Spearsnél, a rajongók már nem tudják hova tenni, az énekesnő furcsa viselkedését.

Újabb ijesztő videókat posztolt Instagramra Britney Spears. Mi történik az énekesnővel? 

Ijesztő videó látott napvilágot Britney Spears-ről. 
Forrás: Shutterstock

Aggódnak a rajongók: Britney Spears újra táncolós videókat tett közzé

Már szinte megszokhattuk, hogy Britney mindig posztol valami furcsaságot, de most a rajongók észrevették, hogy az énekesnő állapota napról napra romlik. Csapzottan, elfolyt sminkkel és egy épphogy takaró kis ruhában illegeti magát a legújabb videójában. Egy X bejegyzés szerint, az bulvárhős mozgása és tekintete is aggodalomra adhat okot. A rajongók kommentekkel próbálják tartani benne az erőt, és arra kérik, hogy mielőbb kérjen orvosi segítséget. 

„Britney imádunk, de kérlek kérj mentális segítséget”

A pletykák szerint, az énekesnő bántalmazó kapcsolata tette ennyire tönkre és megfelelési kényszerből készíti a furcsábbnál furcsább táncolós videókat. Vajon hol lesz ennek a vége? 

