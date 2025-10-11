Egyre nagyobb a baj: Britney Spears szinte egy szál semmiben illegeti magát

Újabb ijesztő videókat posztolt Instagramra Britney Spears. Mi történik az énekesnővel?
Már szinte megszokhattuk, hogy Britney mindig posztol valami furcsaságot, de most a rajongók észrevették, hogy az énekesnő állapota napról napra romlik. Csapzottan, elfolyt sminkkel és egy épphogy takaró kis ruhában illegeti magát a legújabb videójában. Egy X bejegyzés szerint, az bulvárhős mozgása és tekintete is aggodalomra adhat okot. A rajongók kommentekkel próbálják tartani benne az erőt, és arra kérik, hogy mielőbb kérjen orvosi segítséget.
„Britney imádunk, de kérlek kérj mentális segítséget”
A pletykák szerint, az énekesnő bántalmazó kapcsolata tette ennyire tönkre és megfelelési kényszerből készíti a furcsábbnál furcsább táncolós videókat. Vajon hol lesz ennek a vége?
