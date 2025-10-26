Eljegyezték Camila Mendest: csak úgy ragyog a Riverdale sztárja –Fotó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A színésznő gyémántgyűrűvel és ragyogó mosollyal jelent meg Glen Powell születésnapi partiján. Camila Mendes pénteken lett menyasszony!

A Riverdale sztárja, Camila Mendes ujjára gyűrűt húztak. A 31 éves színésznő igent mondott a 33 éves Rudy Mancusónak, aki pénteken tette fel a nagy kérdést.

BURBANK, CALIFORNIA - OCTOBER 20: (L-R) Rudy Mancuso and Camila Mendes attend the Los Angeles Premiere of HBO Original Series "IT: Welcome to Derry" at Warner Bros. Studios on October 20, 2025 in Burbank, California.
Forrás: WireImage

Camila Mendes menyasszony lett

A People magazin értesülései szerint a lánykérés pénteken történt, és Mendes számára teljes meglepetés volt. Egy hozzájuk közel álló forrás elárulta, hogy a színésznő azt hitte, Rachel Matthews producer születésnapi bulijára megy, ám valójában egy gondosan megszervezett eljegyzési partira érkezett. „Rudy a családjuk és barátaik előtt kérte meg a kezét” – mondta a bennfentes.

Mendes gyönyörű, nagy gyémántgyűrűje azonnal a figyelem középpontjába került, amikor a pár megjelent Glen Powell Los Angeles-i születésnapi buliján. A szerelmesek kéz a kézben érkeztek, és késő estig ünnepelték szerelmüket. Cami Instagram-oldalán a lánykérésről készült fotókhoz ezt írta: „Eljegyzett a legjobb barátom“


Rudy Mancuso és Camila Mendes kapcsolatáról először 2022 novemberében kezdtek suttogni, amikor a színésznő egy fotót osztott meg, amelyen Mancuso puszit nyom az arcára. Kapcsolatukat csak 2023 Valentin-napján vállalták hivatalosan, amikor Mendes egy közös képet posztolt az Instagramon ezzel az üzenettel: „Meu valentine. Te amo so much.”

Camila Mendes korábban Ian Wallace fotóssal és rendezővel járt 2013 és 2017 között, majd a Riverdale sorozatbeli partnerével, Charles Meltonnal alkotott egy párt 2018 és 2019 között. Most azonban úgy tűnik, a színésznő megtalálta az igazit, és le sem tagadhatná boldogságát.

