Vasárnap kezdődik a téli időszámítás: egy órával tovább alhatunk, de így is megviseli a szervezetet

A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, a téli időszámítás kezdete: 2025. október 26. vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát. Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk. Az óraátállítás eltörlése valamennyi uniós országban kötelező, ennek időpontja és a megfelelő időzóna kérésében történő megállapodás kérdése azonban várat magára. Az EU-országok számára a jelenleg legfőbb kérdés, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz - azaz a téli időszámításhoz - vagy a nyári időszámítást választják.

Óraátállítás 2025: a nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, a téli időszámítás kezdete: 2025. október 26. vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát.

Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás kellemetlenségeit hangsúlyozza a Magyar Alvás Szövetség

A Magyar Alvás Szövetség szerint megfontolandó lehet akár a jelenlegi időzóna, a GMT+ váltás lehetősége, vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. A koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, és ezért elkerüljük az időzónák összemosását, ami zavarja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet. A Magyar Alvás Szövetség kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon. „A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraátállítás mielőbbi megszüntetése életmód és egészségszemlélet váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására” − mondta el G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke. „Az óraátállítás kapcsán a szövetség felhívja a figyelmet az időgazdálkodás fontosságára, az időszegénység okozta egyenlőtlenségek csökkentésére, ahol az időhöz való jog mindenki számára biztosított. Ugyanis az időgazdálkodás jelenlegi beosztása jelentős kellemetlenséget okozhat az embereknek, az negatívan befolyásolja fizikai és mentális tevékenységüket” − tette hozzá.

Mi lesz a jövőben, nyári vagy téli időszámítás?

A tagállamok 2019-ig dönthettek volna arról, melyik időszámítást tartanák meg véglegesen, de máig nem született határozat. Magyarország a kormány álláspontja szerint inkább a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát, vagyis azt támogatná, hogy este tovább legyen világos. Ugyanakkor a kabinet jelezte: az egységes európai döntés érdekében hajlandó a többségi álláspontot követni. Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná. Egy uniós felmérés szerint az emberek 84 százaléka eltörölné az óraátállítást, sokan ugyanis nehezen alkalmazkodnak a váltáshoz. Az állatok napi ritmusát is megzavarja, hiszen más időpontban világosodik és sötétedik, mint amit megszoktak.