Máris új pasival vigasztalódik Katy Perry: leleplező fotókon a csókcsata

2025.10.25.
Most már biztos, az énekesnő egy ideje nem szingli. Katy Perry nem sokáig búslakodott Orlando Bloom miatt, és nem is akárkivel jár.

Katy Perry és Orlando Bloom a nyáron szakított, de úgy tűnik, az énekesnő máris párra talált. Katyt a saját jachtján kapták lencsevégre mégpedig korábbi kanadai miniszterelnökkel. Katy Perry és Justin Trudeau már egy ideje randizgat egymással, de októberben tették egyértelművé, hogy több van köztük barátságnál.

Katy Perryt és Justin Trudeau-t az énekesnő jachtján kapták lencsevégre
Katy Perry volt politikust szeret

Még csak pár hónapja robbant a hír, hogy 9 év után véget ért Katy Perry kapcsolata Orlando Bloomal. A 40 éves énekesnő máris behálózott valakit. Kanada volt miniszterelnöke, Justin Trudeau a szerencsés választott, akivel bár már egy ideje hírbe hozták Katyt, a románc csak nemrégiben vált teljesen bizonyossá. A párocskát ugyanis egy jachton kapták lencsevégre, ahol szenvedélyesen csókolóztak egymással, ami különös, hiszen korábban, amikor egy montreali étteremben fotózták le őket, azt állították, hogy csak barátság van köztük. 

Katy Perry és Orlando Bloom július 3-án egy közös sajtónyilatkozatban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy 9 évnyi románc, 6 évnyi jegyesség, és egy közös gyermek után külön utakon folytatják az életüket. Azt azonban leszögezték, hogy jó viszonyban váltak el egymástól, és közösen tervezik nevelni a kislányukat Daisyt. 

Justin Trudeau exfelesége le van sújtva, hogy volt férje Katy Perryvel jár

A napokban vállalta fel először új kapcsolatát a világhírű énekesnő. Katy Perry a luxusjachtján, kamerák előtt bonyolódott csókcsatába Justin Trudeauval, ezzel pedig hivatalossá tette a továbblépését.

