Máris új pasival vigasztalódik Katy Perry: leleplező fotókon a csókcsata

Katy Perry és Orlando Bloom a nyáron szakított, de úgy tűnik, az énekesnő máris párra talált. Katyt a saját jachtján kapták lencsevégre mégpedig korábbi kanadai miniszterelnökkel. Katy Perry és Justin Trudeau már egy ideje randizgat egymással, de októberben tették egyértelművé, hogy több van köztük barátságnál.
Katy Perry volt politikust szeret
Még csak pár hónapja robbant a hír, hogy 9 év után véget ért Katy Perry kapcsolata Orlando Bloomal. A 40 éves énekesnő máris behálózott valakit. Kanada volt miniszterelnöke, Justin Trudeau a szerencsés választott, akivel bár már egy ideje hírbe hozták Katyt, a románc csak nemrégiben vált teljesen bizonyossá. A párocskát ugyanis egy jachton kapták lencsevégre, ahol szenvedélyesen csókolóztak egymással, ami különös, hiszen korábban, amikor egy montreali étteremben fotózták le őket, azt állították, hogy csak barátság van köztük.
Katy Perry és Orlando Bloom július 3-án egy közös sajtónyilatkozatban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy 9 évnyi románc, 6 évnyi jegyesség, és egy közös gyermek után külön utakon folytatják az életüket. Azt azonban leszögezték, hogy jó viszonyban váltak el egymástól, és közösen tervezik nevelni a kislányukat Daisyt.