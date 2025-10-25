Máris új pasival vigasztalódik Katy Perry: leleplező fotókon a csókcsata

Katy Perry és Orlando Bloom a nyáron szakított, de úgy tűnik, az énekesnő máris párra talált. Katyt a saját jachtján kapták lencsevégre mégpedig korábbi kanadai miniszterelnökkel. Katy Perry és Justin Trudeau már egy ideje randizgat egymással, de októberben tették egyértelművé, hogy több van köztük barátságnál.

Katy Perryt és Justin Trudeau-t az énekesnő jachtján kapták lencsevégre

Forrás: Northfoto

Katy Perry volt politikust szeret

Még csak pár hónapja robbant a hír, hogy 9 év után véget ért Katy Perry kapcsolata Orlando Bloomal. A 40 éves énekesnő máris behálózott valakit. Kanada volt miniszterelnöke, Justin Trudeau a szerencsés választott, akivel bár már egy ideje hírbe hozták Katyt, a románc csak nemrégiben vált teljesen bizonyossá. A párocskát ugyanis egy jachton kapták lencsevégre, ahol szenvedélyesen csókolóztak egymással, ami különös, hiszen korábban, amikor egy montreali étteremben fotózták le őket, azt állították, hogy csak barátság van köztük.

