Világsztár

Cardi B kiosztotta a trollt, aki megkérdezte, miért esik mindig teherbe: az énekesnő brutális választ adott

Világsztár terhesség rapper Cardi B
Horváth Angéla
2025.10.15.
A rapper ismét egyértelművé tette, hogy nem tűri a tolakodó kérdéseket – és nem is finomkodik a válaszaival.

Cardi B nem az a fajta, aki szó nélkül hagyja, ha valaki átlépi a határokat. Ezúttal egy kommentelő kapta meg tőle a magáét, aki nyilvánosan kérdezte meg tőle: „Miért leszel folyton terhes?” A rapper válasza rövid és velős volt: „Mert folyton du..k!”

Cardi B rapper a negyedik gyermekét várja.
Forrás: Getty Images

Cardi B mindig kimondja, amit gondol

Cardi B reakciója sokak szerint tökéletes példája annak, hogyan kell helyre tenni egy tolakodó kérdést – nem mentegetőzött, nem szépítette a dolgokat, egyszerűen csak kimondta, amit gondolt. És pontosan ezért szeretik őt annyian: nincs mellébeszélés. És nem is ez az első eset, hogy a rapper határozottan visszavág az őt kritizálóknak. 2025 elején például azzal vádolták meg, hogy világosítja a bőrét. Akkor is azonnal reagált: elmagyarázta, hogy a terhessége miatt vérszegény, majd egy humoros megjegyzéssel hívta fel a figyelmet a vád abszurditására.

Cardi letöbb rajongója dicsérte az énekesnő a határozottságát, és kiálltak mellette. Voltak azonban olyanok is, akik túl nyersnek találták a válaszát.

Szeptember közepén derült ki, hogy Cardi B negyedik gyeremekét várja – az első közös babát az NFL-játékos Stefon Diggsszel. Az előző három gyermeke – Kulture, Wave és Blossom – az exférjétől, Offsettől született.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

