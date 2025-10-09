Kedd este több járőrkocsi is megjelent Max Ehrick floridai házánál, később pedig bilincsben vitték el a fiatal színészt. A rendőrség megerősítette, hogy Demi Lovato exét azzal gyanúsítják, hogy bántalmazta az egyik idős családtagját. Mutatjuk a részleteket.

Demi Lovato és Max Ehrick 2020-ban jegyezte el egymást, azonban két hónap után felbontották az eljegyzésüket

Demi Lovato exe egy nyugdíjaskorú rokonával erőszakoskodhatott

Demi Lovato és az expartnere 5 évvel ezelőtt jártak egymással néhány évig, majd Ehrick 2020-ban megkérte a szerelme kezét. Két hónappal később azonban egy viharos szakítás és az eljegyzés felbontása következett, aminek okairól a mai napig nem árult el bővebb részleteket az énekesnő.

A NyPost beszámolója szerint most a 34 éves színészt azzal gyanúsítják, hogy bántalmazta az egyik 65 év feletti családtagját. Szerdán egész nap őrizetben volt a High School Musical 3 sztárja, majd csütörtökön óvadék ellenében szabadon engedték, és most szabadlábon várhatja a bírósági tárgyalását.

Voltak előjelei Max Ehrick balhéjának

A lap tájékoztatása szerint Demi Lovato ex-vőlegénye a bántalmazás előtt néhány órával furcsa Instagram-bejegyzéseket osztott meg a követőivel. Többek között kirakott egy fotót, amire annyit írt: „Összetört a szívem." Később olyan hozzászólásokat írt a saját bejegyzéseihez, mint: „A bioban található linket küldjétek el az anyukámnak." Ezután élő videót indított Ehrick, amiben az édesanyjával kezdett el vitatkozni a rajongói szeme láttára, később ez a szóváltás fajulhatott tettlegességig.