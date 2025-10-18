A tárgyalóteremben tartóztatták le Denise Richards volt férjét: Aaron Phypersre házastársa bántalmazásának vádja miatt került bilincs

Ahogy megírtuk, Aaron Phypers hivatalosan is beadta a válókeresetet Denise Richards ellen, hat év házasság után. A dokumentumok szerint a kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott. Augusztusban már sejteni lehetett, hogy a sztárpár nem barátokként folytatja, sőt, világosan látszott, hogy Hollywood egyik legcsúnyább válóperének lehet tanúja a világ. Nos, nem tévedtünk, a legfrissebb információk szerint Phyperst a tárgyalóteremben verték bilincsbe.

Denise Richards és Aaron Phypers válása már nem is lehetne csúnyább

Denise Richards elérte, amit akart

A Page Six információi szerint a 53 éves Phyperst a tárgyalóteremben bilincselték meg házastársa bántalmazásának gyanúja miatt, majd a rendőrök visszatértek, hogy lefoglalják a mobiltelefonját is. Szemtanúk elmondása alapján a férfi hangosan vitatkozott a seriffekkel. Denise Richards korábban ideiglenes távoltartási végzést kért férje ellen, amelyet most próbál véglegessé tenni. A hónap elején Denise Richards a bíróságon azt vallotta, hogy Phypers többször is bántalmazta őt. Kijelentette, hogy a fizikai támadások miatt háromszor volt egyrázkódása, 2022 januárjában pedig Phypers akkorát behúzott neki, hogy monoklija lett. Richards ezt az alábbi fotókkal támasztotta alá.

Phypers állítja: nem bántalmazó

Phypers azonban azt állítja, felesége részegen esett el az irodájában. „Én nem bántalmazom a feleségemet” − jelentette ki. Aaron korábban azt mondta, hogy még mindig szereti Denise-t, és reméli, hogy felesége segítséget kap, mert mostanában nagyon rossz mentális állapotban van.

Függőségi vádakat és pénzügyi követeléseket is megfogalmazott

Denise Richards volt férje nemcsak a bántalmazási vádakat cáfolta, hanem hűtlenséggel és súlyos fájdalomcsillapító-függőséggel vádolta meg Richardst, aki férje állítása szerint ötszázasával szerzi be a Vicodint. „Van egy komoly problémája. Alkohollal is keveri, és egész éjjel fent marad” – nyilatkozta. Emellett pénzügyi követeléseket is megfogalmazott: a Page Six által megszerzett új bírósági dokumentumok szerint az 53 éves férfi a színésznő OnlyFans-fiókjából származó bevételének felét igényli. A dokumentumok szerint Phypers azt állította, hogy Denise Richards havi 200 és 300 ezer dollár közötti összeget keres az alkalmazáson, és kijelentette: „A pénz a közös jövedelmünk, a vállalkozást együtt építettük fel, én készítettem a fényképeket, és az enyém azoknak a szellemitulajdon-joga. Nem hiszem, hogy ez házastársi tartásdíjnak minősül, hanem a közösen megszerzett OnlyFans üzleti jövedelem felére vonatkozó tulajdonjognak.” Phypers azt is állította, hogy anyagilag nehéz helyzetbe került: „Hamarosan kilakoltatnak, kifogytam a pénzemből” − írta a beadványban, amely szerint több közüzemi és egyéb számlával is elmaradt.