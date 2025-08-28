Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válóper

Durvul Denise Richards és Aaron Phypers válása: ezúttal rommá zúzott ház, vizelet- és székletszagú padló van terítéken

válóper bíróság Denise Richards vádaskodás
Life.hu
2025.08.28.
Aaron Phypers júliusban adta be a válókeresetet. Az egyre durvuló válóperben folyamatosan derülnek ki megdöbbentő részletek a színésznő és exe házasságáról. A legújabb, amiért Denise Richards kérte a bíróságot, hogy rendelje el, hogy Phypers és családja hagyják el a korábban közös calabasasi otthonukat, hogy a férfi rommá törte a óz ingatlant, és erről fényképes bizonyítékokat is benyújtott.

Egy válás sosem szívderítő, de Denise Richards és Aaron Phypers pere nap mint nap mutatja meg, hogy van lejjebb. A nyilvános vádaskodások mellett a bíróságon tett bejelentéseik, kérelmeik és nyilatkozataik teszik egyre kínosabbá a szakítást. A legújabb kellemetlen részlet az a fotósorozat, amelyet a színésznő nyújtott be a bíróságra, és amit akkor készített, amikor elment az egykor közös otthonukba a holmijáért. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 02: (L-R) Aaron Phypers and Denise Richards attend the 30th Annual Race To Erase MS Gala at Fairmont Century Plaza on June 02, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Race to Erase MS)
Denise Richards és Aaron Phypers nem törelszik szép válásra 
Forrás: Getty Images North America

Denise Richards azt mondja, Aaron Phypers szétverte közös calabasasi ingatlanjukat

Aaron Phypers, miután a színésznő elköltözött közös otthonukból, a calabasasi ingatlanba beköltöztette a szüleit és a testvérét. Denis Richards szerint exe és annak családja teljesen lerombolták a házat, és erről fényképes bizonyítékokat is benyújtott a bíróságra egy kérvény kíséretében, amelyben azt kéri, hogy kötelezzék Phyperst és családját az ingatlan elhagyására.

A People magazin által augusztus 19-én megszerzett iratokban olyan fotók is voltak, amelyek állítólag a ház augusztus 3-ai állapotát ábrázolták, amikor a színésznő elment a házba, hogy visszaszerezze néhány holmiját. Richards a beadványban azt állította: „Aaron, szülei és testvére súlyosan megrongálták az ingatlant, és a házat rendetlen állapotban hagyták hátra”

Az egyik bizonyítékként csatolt képen látható, hogy az egyik hálószobában a padló egy részét eltávolították, a helyiségben pedig dobozok, ruhadarabok és papírok hevernek szétszórva.

„Fel kellett tépnünk a szőnyeget, mert nem lehetett lélegezni a szobában, annyira undorító volt. Megkértem a bátyámat, hogy tépje fel a szőnyeget, mert nagyon átitatódott vizelettel és széklettel” – mondta Phypers a magazinnak adott nyilatkozatában a házról, ahol korábban Richards szülei éltek a színésznő kutyáival.

Megy tehát az adok-kapok az exek között, aminek ki tudja, mi lesz a vége

Katalin hercegné és Vilmos herceg áldását adta Taylor Swift eljegyzésére

Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy a királyi család is gratulált az eljegyzéséhez. Taylor Swift lánykérős bejegyzése azonban még Katalin hercegné és Vilmos herceg ingerküszöbét is megütötte.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Csak barátok? Jonathan Bailey most Scarlett Johansson nyakát csókolgatta nyilvánosan - Fotó!

A Jurassic World főszereplői néhány hónappal ezelőtt egy csókkal hozták zavarba a rajongókat, most emelték a tétet. Scarlett Johansson ugyanis megosztotta, hogy Jonathan Bailey a nyakát harapdálja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu