Durvul Denise Richards és Aaron Phypers válása: ezúttal rommá zúzott ház, vizelet- és székletszagú padló van terítéken

Egy válás sosem szívderítő, de Denise Richards és Aaron Phypers pere nap mint nap mutatja meg, hogy van lejjebb. A nyilvános vádaskodások mellett a bíróságon tett bejelentéseik, kérelmeik és nyilatkozataik teszik egyre kínosabbá a szakítást. A legújabb kellemetlen részlet az a fotósorozat, amelyet a színésznő nyújtott be a bíróságra, és amit akkor készített, amikor elment az egykor közös otthonukba a holmijáért.

Denise Richards és Aaron Phypers nem törelszik szép válásra

Forrás: Getty Images North America

Denise Richards azt mondja, Aaron Phypers szétverte közös calabasasi ingatlanjukat

Aaron Phypers, miután a színésznő elköltözött közös otthonukból, a calabasasi ingatlanba beköltöztette a szüleit és a testvérét. Denis Richards szerint exe és annak családja teljesen lerombolták a házat, és erről fényképes bizonyítékokat is benyújtott a bíróságra egy kérvény kíséretében, amelyben azt kéri, hogy kötelezzék Phyperst és családját az ingatlan elhagyására.

A People magazin által augusztus 19-én megszerzett iratokban olyan fotók is voltak, amelyek állítólag a ház augusztus 3-ai állapotát ábrázolták, amikor a színésznő elment a házba, hogy visszaszerezze néhány holmiját. Richards a beadványban azt állította: „Aaron, szülei és testvére súlyosan megrongálták az ingatlant, és a házat rendetlen állapotban hagyták hátra”

Az egyik bizonyítékként csatolt képen látható, hogy az egyik hálószobában a padló egy részét eltávolították, a helyiségben pedig dobozok, ruhadarabok és papírok hevernek szétszórva.

„Fel kellett tépnünk a szőnyeget, mert nem lehetett lélegezni a szobában, annyira undorító volt. Megkértem a bátyámat, hogy tépje fel a szőnyeget, mert nagyon átitatódott vizelettel és széklettel” – mondta Phypers a magazinnak adott nyilatkozatában a házról, ahol korábban Richards szülei éltek a színésznő kutyáival.

Megy tehát az adok-kapok az exek között, aminek ki tudja, mi lesz a vége.