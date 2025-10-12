Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap

Woody Allen összeomlott Diane Keaton gyászhíre után: "retteg és halálfélelme van"

Egykori szerelmét, filmjeinek szereplőjét és barátját gyászolja Woody Allen. Diane Keaton halála megrendítette az idős rendezőt.

Ahogy megírtuk, az egész világ gyászolja az október 11-én elhunyt Diane Keatont. Woody Allen mélyen megrendült volt szerelme és alkotótársa halálhíre hallatán. Bennfentesek szerint a 89 éves rendező rendkívül kétségbeesett és meglepődött, ugyanis nem tudta, hogy Keaton beteg.  

Woody Allen nem tudta, hogy Diane Keaton beteg
Woody Allen nem tudta, hogy Diane Keaton beteg
Forrás: Getty Images North America

Diane Keaton halála váratlanul érte Woody Allent

A 79 éves színésznő halála megrázta a filmes világot. Diane Keaton állapota a hírek szerint az utóbbi hónapokban rohamosan romlott, sem ő, sem a családja nem kommunikálta, mennyire beteg, a színésznő utoljára áprilisban posztolt az Instagramra. Még legközelebbi barátai sem tudták, nagy a baj, így egykori partnere, jó barátja Woody Allen sem volt tisztában a helyzet súlyosságával. „Rendkívül kétségbeesett, meglepett és feldúlt” – nyilatkozta egy bennfentes a People-nek. „Ráadásul most a saját halandósága is eszébe jutott, halálfélelem gyötri” – tette hozzá. 

Szerelmesek, munkatársak, majd barátok lettek

A két művész kapcsolata az 1960-as évek végén kezdődött, amikor Keaton szerepelt Allen Broadway-produkciójában, a Play It Again, Sam (Játszd újra, Sam!) című darabban. Szerelmük néhány évig tartott, de szakításuk után is szoros szakmai és baráti kapcsolatban maradtak. Több ikonikus filmen dolgoztak együtt, köztük az 1977-es Annie Hallon, amelyért Keaton elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Woody Allen 2017-ben a 45. AFI életműdíj-átadáson így méltatta a színésznőt. „Abban a pillanatban, hogy találkoztam vele, hatalmas inspirációt jelentett számomra” – mondta a rendező a színpadon. „Sok mindent, amit az életemben elértem, neki köszönhetek. Az ő szemszögéből láthattam az életet. Valóban lenyűgöző. Ez a nő mindenben nagyszerű, amit csinál”– tette hozzá. 

Az Annie Hallért Diane Keaton elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat 1977-ben
Az Annie Hallért Diane Keaton elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat 1977-ben
Forrás: Bettmann

Diane Keaton 2018-ban is nyilvánosan kiállt Woody Allen mellett

Amikor a rendezőt gyermekmolesztálással vádolta örökbefogadott lánya, Dylan Farrow Diane teljes mellszélességgel kiállt mellette. „Woody Allen a barátom, és továbbra is hiszek neki” – írta Keaton akkor a Twitteren. Allen egyébként mindig is azt állította, ártatlan és nem molesztálta a hétéves Dylant.

