Diane Keaton fia először jelent meg a nyilvánosság előtt édesanyja halála óta – megható módon emlékezett rá

Duke Keaton teljesen feketében jelent meg az utcán vasárnap, nyakában két nyaklánc lógott, kereszt alakú medállal – ez egyértelmű utalás volt Diane Keaton ikonikus stílusára. A színésznő gyakran viselt feltűnő ékszereket, kalapokat és különleges darabokat, amik védjegyévé váltak. Keaton 2001-ben fogadta örökbe Duke-ot, 1996-ban Dextert, a lányát vette magához.

Diane Keaton fia, Duke az édesanyja háza előtt

Forrás: Profimedia

Diane Keaton gyerekei „normális” életet élnek

„Nem igazán foglalkoznak azzal, hogy híres vagyok – és szerintem ez így van rendjén” – nyilatkozta Diane Keaton még 2007-ben a People magazinnak. „Egész normális, vagy mondjuk inkább elfogadhatóan normális életet élünk.”

A színésznő soha nem ment férjhez, bár hosszú éveken át tartó kapcsolata volt Al Pacinóval, később pedig Warren Beattyvel, Jack Nicholsonnal és Woody Allennel is együtt volt. Egy korábbi interjúban azt mondta: úgy érzi, édesanyja miatt nem lett belőle feleség. „Anyám feladta az álmait a családért. A legjobb anya volt, de bennem ez nyomot hagyott. Én nem akartam elveszíteni a függetlenségemet.” Majd ironikusan hozzátette: „Bár az is igaz, hogy senki nem kért meg soha” – célzott arra, hogy Al Pacinónak ultimátumot adott, vagy elveszi, vagy vége a kapcsolatuknak. A színész pedig még nem állt készen a házasságra.

Dexter Keaton, Diane Keaton és Duke Keaton 2022-ben

Forrás: Getty Images

Diane Keaton halála után több híresség is lerótta tiszteletét. Sarah Paulson vasárnap személyesen is megjelent Keaton 29 millió dolláros házánál, és ezen a napon Ben Affleck autóját is látták itt.

A TMZ információi szerint a mentőket szombat reggel 8:08-kor riasztották Diane Keaton otthonához, mert valaki összeesett. Később kiderült, a színésznőt vitték kórházba, de életét már nem tudták megmenteni. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Carole Bayer Sager dalszerző – Keaton régi barátja – elmondta, hogy két-három héttel a halála előtt még találkozott a színésznővel. „Nagyon lefogyott. Megdöbbentem, amikor megláttam” – mondta. Diane Keaton egy időre Palm Springsbe költözött, miután Los Angeles-i otthonát fel kellett újítani a tűzvész miatt. Állítólag akkor kezdett láthatóan gyengülni.