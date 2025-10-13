Váratlan fordulat: már Meghan Markle is támogatja Harry herceg békülését a királyi családdal

Hiába hagyta el váratlanul és dacosan a királyi családot 2020-ban Harry herceg és felesége, mostanra úgy tűnik, hogy mind a ketten belátták, hogy a totális széthúzás helyett egy kicsit közelebbi viszonyt kellene fenntartaniuk az Angliában élő rokonaikkal. Meghan Markle állítólag szeretné, ha a gyerekei megismernéj a királyi család tagjait és hagyományait, Harry hercegnek pedig láthatóan hiányoznak a rokonai és az angol vidék hangulata.

Már Meghan Markle is támogatja Harry herceg békülését a királyi családdal

Forrás: Getty Images

Meghan Markle gyerekei más gyermekkort élnek, mint az unokatestvéreik

Miközben Katalin hercegné és Vilmos herceg a királyi család hagyományaira és kötelességeire készítik fel a gyerekeiket, addig Meghan és Harry két gyereke úgy nő fel, hogy nem vesz részt semmilyen hivatalos rendezvényén. Az Amerikában élő házaspár egyik barátja szerint ez is közrejátszott abban a pálfordulásban, hogy már Meghan is hajlana a békülésre:

Szükségük van a királyi családra és a támogatásukra, ezzel Meghan is tisztában van. Elég csak arra gondolni, hogy a gyerekeik személyigazolványában ott díszeleg a HRH (őfelsége megszólítás). Meghan ráadásul tudja, hogy azt már elérte, hogy a férje soha többet ne térjen vissza a királyi család által rákényszerített feladatokhoz. Így viszont nincs akadálya annak, hogy jó viszonyban legyen az apjával, és a gyerekek megismerkedjenek kicsit jobban a királyi család hagyományaival és értékeivel.

- árulta el a bennfentes a PageSixnek. A forrás aláhúzta azt is, hogy Meghan is tisztában van azzal, hogy a férjének milyen érzelmi megkönnyebbülést okozott, amikor 19 hónapnyi csend után újra találkozhatott az apjával, és egy 50 perces teázás közben megbizonyosodhatott arról, hogy Károly király jól van. Szerető feleségként neki sem érdeke az, hogy a férje honvágytól szenvedjen, még akkor sem, ha ellenérzései vannak néhány rokonnal szemben.