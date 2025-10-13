Al Pacino egész életében bánta, hogy nem fogadta el Diane Keaton ultimátumát

A két hollywoodi legenda kapcsolata évtizedeken át tartott: Diane Keaton és Al Pacino 1971 és 1990 között többször szakítottak, majd újra összejöttek. Végül a színésznő választás elé állította Pacinót – vagy házasság, vagy vége. A színész azonban nem adta be a derekát, ne akart elköteleződni, így végérvényesen elváltak útjaik.

Al Pacino és Diane Keaton A szerelem tengere című film premierjén 1989. szeptember 12-én New Yorkban.

Forrás: Getty Images

Al Pacino és Diane Keaton szerelme: a színész most jött rá, mit veszített

„Visszatekintve, Al elismeri, hogy Diane volt számára az igazi” – mondta egy közeli barát a Daily Mailnek. „Mindig csodálatos nőnek tartotta, és most már tudja, örökké bánni fogja, hogy nem vette el. Évekig reménykedett, hogy egyszer még újrakezdhetik.”

Al Pacino és Diane Keaton a Keresztapa forgatásán találkoztak. A filmben házaspárt alakítottak – Pacino Michael Corleone szerepében tűnt fel, Diane Keaton pedig a feleségét, Kayt játszotta. A közös munka a való életben is összehozta őket: nagy szerelem volt az övék. Érdekes, hogy a szakításuk után – bár mindketten Beverly Hillsben éltek, néhány kilométerre egymástól – évekig nem beszéltek. „Egyszer megkérdeztem Alt, miért nem tartják a kapcsolatot” – mesélte a forrás. „Azt felelte: nincs rá szükség. Minden fontosat elmondtunk egymásnak akkor, amikor még együtt voltunk.”

Al Pacino nem az a típus volt, aki mások elvárásai szerint élt volna. Gyerekkorától kezdve a maga útját járta – szülei két éves korában elváltak, apa nélkül nőtt fel, ami mély nyomot hagyott benne. A magánéletében is ezt a szabadságot kereste.

A színésznő egyik barátnője szerint Diane Keaton komolyan gondolta a közös jövőt Pacinóval, családban, gyerekekkel. De az évekig tartó se veled-se nélküled után egyszer csak ultimátumot adott: „Vegyél el feleségül, vagy lépjünk tovább.” Al Pacino pedig – a maga módján – továbblépett. Úgy fogalmazott: egyetlen nő sem kényszerítheti házasságra, ha ő maga nem áll rá készen.

Diane Keaton sem ment soha férjhez, de több interjúban is elismerte: ha Al Pacino megkérte volna, igent mondott volna. Mégis, gyakran beszélt arról, hogy a házasság sosem volt igazán fontos számára.