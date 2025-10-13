Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Al Pacino egész életében bánta, hogy nem fogadta el Diane Keaton ultimátumát

gyász Diane Keaton Al Pacino
Horváth Angéla
2025.10.13.
Diane Keaton halála mélyen megrendítette Al Pacinót. A 85 éves színész a barátai szerint most szembesült igazán azzal, mit és kit veszített: a nőt, akit élete szerelmének tartott, de soha nem vette feleségül.

A két hollywoodi legenda kapcsolata évtizedeken át tartott: Diane Keaton és Al Pacino 1971 és 1990 között többször szakítottak, majd újra összejöttek. Végül a színésznő választás elé állította Pacinót – vagy házasság, vagy vége. A színész azonban nem adta be a derekát, ne akart elköteleződni, így végérvényesen elváltak útjaik.

Al Pacino és Diane Keaton A szerelem tengere című film premierjén 1989. szeptember 12-én New Yorkban.
Al Pacino és Diane Keaton szerelme: a színész most jött rá, mit veszített

„Visszatekintve, Al elismeri, hogy Diane volt számára az igazi” – mondta egy közeli barát a Daily Mailnek. „Mindig csodálatos nőnek tartotta, és most már tudja, örökké bánni fogja, hogy nem vette el. Évekig reménykedett, hogy egyszer még újrakezdhetik.”

Al Pacino és Diane Keaton a Keresztapa forgatásán találkoztak. A filmben házaspárt alakítottak – Pacino Michael Corleone szerepében tűnt fel, Diane Keaton pedig a feleségét, Kayt játszotta. A közös munka a való életben is összehozta őket: nagy szerelem volt az övék. Érdekes, hogy a szakításuk után – bár mindketten Beverly Hillsben éltek, néhány kilométerre egymástól – évekig nem beszéltek. „Egyszer megkérdeztem Alt, miért nem tartják a kapcsolatot” – mesélte a forrás. „Azt felelte: nincs rá szükség. Minden fontosat elmondtunk egymásnak akkor, amikor még együtt voltunk.”

Al Pacino nem az a típus volt, aki mások elvárásai szerint élt volna. Gyerekkorától kezdve a maga útját járta – szülei két éves korában elváltak, apa nélkül nőtt fel, ami mély nyomot hagyott benne. A magánéletében is ezt a szabadságot kereste.

A színésznő egyik barátnője szerint Diane Keaton komolyan gondolta a közös jövőt Pacinóval, családban, gyerekekkel. De az évekig tartó se veled-se nélküled után egyszer csak ultimátumot adott: „Vegyél el feleségül, vagy lépjünk tovább.” Al Pacino pedig – a maga módján – továbblépett. Úgy fogalmazott: egyetlen nő sem kényszerítheti házasságra, ha ő maga nem áll rá készen.

Diane Keaton sem ment soha férjhez, de több interjúban is elismerte: ha Al Pacino megkérte volna, igent mondott volna. Mégis, gyakran beszélt arról, hogy a házasság sosem volt igazán fontos számára.  

„Diane azt mondta: Al elbűvölő, vicces, és rengeteget beszél. Ráadásul gyönyörű is – teljesen odavolt érte. Rengeteget tett azért a kapcsolatért, de utólag úgy érzi, nem jól közelítette meg a dolgot” - mondta a forrás.

A világ most azt figyeli, vajon Al Pacino megjelenik-e volt szerelme temetésén vagy a nyilvános megemlékezésen. 

