Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bulimia

Diane Keaton súlyos evészavarral küzdött

bulimia Diane Keaton evészavar
Mindig vékony testalkatú volt, az élete végén pedig már-már ijesztően sovány. Azt azonban kevesen tudják, hogy Diane Keaton a 20-as éveiben bulimiás volt.

Szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. A színésznő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, annyit lehet tudni, hogy a betegsége napról napra rosszabbodott, és az élete végén már nagyon sovány volt. Ezt a színésznő közeli barátja, a Grammy-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager mondta el. Felidézte, hogy amikor utoljára két-három héttel ezelőtt találkozott a színésznővel, megdöbbent azon, mennyire lefogyott.

Diane Keaton október 11-én halt meg
Diane Keaton október 11-én halt meg
Forrás: Getty Images

Diane Keaton bulimiás volt

Diane Keaton a 2011-es memoárjában, a Then Again ír arról, hogy fiatalon evészavara volt. Beszámolt róla, hogy miután egy Broadway-szerep kedvéért megkérték, hogy fogyjon le 4,5 kilót, elkezdett aggódni a súlya miatt. Keaton később egy interjúban elárulta , hogy nála egy tipikus vacsora egy vödör csirke, több adag sült krumpli kéksajttal és ketchuppal, a tévézős vacsorája egy liter üdítő, több kiló cukorka, egy egész torta és három banános krémes pite volt, amit aztán kihányt.

Diane Keaton a 20-as éveiben bulimiás volt
Diane Keaton a 20-as éveiben bulimiás volt
Forrás: Archive Photos

Miért mesélte el annyi év után? 

Amikor megkérdezték tőle, ennyi idő után miért beszél erről, így válaszolt: „Mert ez is az életem része. A titkok őrizgetése egyáltalán nem segít. Bár őszintén szólva semmi jelentősége, de jólesik, hogy úgy érzhetem, mintha nyíltan vállalnám. Elmondtam az igazat. Nincs mit rejtegetnem. Nem releváns, de nekem jól esik. Úgy érzem, sorstársa vagyok minden nőnek – és bizonyára férfinak is –, aki valaha küzdött étkezési zavarral; én is ugyanannak a közösségnek a tagja vagyok.”

Nem csak színésznőként volt sikeres – Diane Keaton mesés vagyont hagyott hátra

Diane Keaton, a 79 éves korában elhunyt Oscar-díjas színésznő csaknem 100 millió dolláros (kb. 37 milliárd forint) vagyonát nem kizárólag a filmes munkáinak köszönhette – évtizedek óta aktív és sikeres szereplője volt a luxusingatlanok piacának is.

Diane Keatonra emlékezünk: 5 film a legendás színésznőtől, amit nem lehet elfelejteni

79 éves korában elhunyt Diane Keaton, a világ egyik legtehetségesebb színésznője. Összeszedtük a legjobb filmjeit, amiket mindenkinek látnia kell.

Al Pacino egész életében bánta, hogy nem fogadta el Diane Keaton ultimátumát

Diane Keaton halála mélyen megrendítette Al Pacinót. A 85 éves színész a barátai szerint most szembesült igazán azzal, mit és kit veszített: a nőt, akit élete szerelmének tartott, de soha nem vette feleségül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu