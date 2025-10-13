Diane Keaton súlyos evészavarral küzdött

Szombaton, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. A színésznő halálának okát nem hozták nyilvánosságra, annyit lehet tudni, hogy a betegsége napról napra rosszabbodott, és az élete végén már nagyon sovány volt. Ezt a színésznő közeli barátja, a Grammy-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager mondta el. Felidézte, hogy amikor utoljára két-három héttel ezelőtt találkozott a színésznővel, megdöbbent azon, mennyire lefogyott.

Diane Keaton október 11-én halt meg

Forrás: Getty Images

Diane Keaton bulimiás volt

Diane Keaton a 2011-es memoárjában, a Then Again ír arról, hogy fiatalon evészavara volt. Beszámolt róla, hogy miután egy Broadway-szerep kedvéért megkérték, hogy fogyjon le 4,5 kilót, elkezdett aggódni a súlya miatt. Keaton később egy interjúban elárulta , hogy nála egy tipikus vacsora egy vödör csirke, több adag sült krumpli kéksajttal és ketchuppal, a tévézős vacsorája egy liter üdítő, több kiló cukorka, egy egész torta és három banános krémes pite volt, amit aztán kihányt.

Diane Keaton a 20-as éveiben bulimiás volt

Forrás: Archive Photos

Miért mesélte el annyi év után?

Amikor megkérdezték tőle, ennyi idő után miért beszél erről, így válaszolt: „Mert ez is az életem része. A titkok őrizgetése egyáltalán nem segít. Bár őszintén szólva semmi jelentősége, de jólesik, hogy úgy érzhetem, mintha nyíltan vállalnám. Elmondtam az igazat. Nincs mit rejtegetnem. Nem releváns, de nekem jól esik. Úgy érzem, sorstársa vagyok minden nőnek – és bizonyára férfinak is –, aki valaha küzdött étkezési zavarral; én is ugyanannak a közösségnek a tagja vagyok.”