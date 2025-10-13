Nem csak színésznőként volt sikeres – Diane Keaton mesés vagyont hagyott hátra

Diane Keaton neve olyan legendás filmekkel forrt össze, mint a Keresztapa-trilógia vagy Az elvált nők klubja. Ám nem csak színészettel kereste a kenyerét: a szabadidejében építészeti magazinokat bújt, házakat újított fel, és jókora haszonnal adott túl rajtuk. Kifejezetten vonzódott a spanyol gyarmati, a reneszánsz és a letisztult, század közepi modern stílusokhoz. Sokan nem is tudják, de több ingatlant is hírességek vásároltak meg tőle: például az American Horror Story producere, Ryan Murphy is a vásárlója volt. A filmes 2010-ben 10 millió dollárért vette meg azt a százéves kastélyt, amit Diane Keaton három évvel korábban 8,1 millióért szerzett meg és újított fel.
2002-ben Bel Airben is vett egy házat, amit három évvel később 16,5 millió dollárért adott el egy technológiai cég felsővezetőjének. Laguna Beachen szintén nagy üzletet kötött: a 7,5 millióért vásárolt igatlant két évvel később 12,75 millióért adta tovább. Pacific Palisades-ben is volt egy hasonló projektje, amit felújítás után szintén óriési nyereséggel értékesített – írja a PageSix.
Szenvedélye végül könyv formájában is testet öltött: 2017-ben megjelent a The House That Pinterest Built című kötete, amelyben azt mutatta be, hogyan lehet inspirációkból – Pinterest-gyűjtésekből, régi házakból, filmes hangulatokból – személyes és szerethető otthont teremteni. A könyv részben saját építkezési tapasztalataiból táplálkozott, részben pedig abból a kreatív világból, amiben mindig is otthon érezte magát. Diane Keaton elárulta: amikor saját házat akart építeni, Nancy Meyers – a Minden végzet nehéz rendezője – azt tanácsolta neki, hogy nézzen körül a Pinteresten. Innen jött az ötlet, hogy egy egész könyvet szenteljen annak, hogyan lehet mások álmaiból saját valóságot formálni.
Sokak szerint a színésznő az utolsó hónapokban már érezhette, hogy közel a vég: márciusban eladta azt a Los Angeles-i házat, amit korábban az álomotthonaként emlegetett, és ahol végleg le akart telepedni. Az ingatlanért 29 millió dollárt kapott.
Diane Keaton után két örökbefogadott gyermeke örököl: lánya, Dexter, és fia, Duke, akiket egyedül nevelt fel.
