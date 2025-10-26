Emily Ratajkowski ledobta a textilt: egy szál bugyiban mutatta meg formás alakját– Fotó

Emily Ratajkowski előszeretettel posztol piszkosul szexi fotókat közösségi oldalára. Ezen a borús, ködös vasárnapi reggelen Emilyt melltartó nélkül csodálhatjuk legfrissebb fotóin.

Emily Ratajkowski ledobta a textilt

Forrás: Getty Images

Emily Ratajkowski melltartó nélkül pózolt

A 34 éves szupermodell a nyáron anyaszült meztelenül állt a kamerák elé, és megmutatta, hogy sütteti magát a napon. Ratajkowsky ezúttal is hiányos öltözetben pózolt: legfrissebb, Instagram posztjában több szögből láthatjuk formás idomait.

A szupermodell egy kastélyban dobta le melltartóját. A képeken ágyban, pulton ülve, és egy zongora előtt pózolva is láthatjuk Emilyt, a fotók középpontjában pedig ahogy mindig, most is formás keblei állnak. Legalábbis nehéz máshova figyelni.

Emily Ratajkowski 2025-ben debütált a Victoria’s Secret divatbemutatón, ahol egy gyönyörű, rózsaszín-orchidea díszítésű szettben vonult a színpadon. A szépség ennek kapcsán elmondta, hogy már gyerekkorában az ikonikus angyalokat nézte, így külön öröm számára, hogy ő is ennek a csodának a részese.