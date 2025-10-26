Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 26., vasárnap Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
arcpirító

Emily Ratajkowski ledobta a textilt: egy szál bugyiban mutatta meg formás alakját– Fotó

arcpirító vetkőzés Emily Ratajkowski
Rideg Léna
2025.10.26.
A topmodell legújabb Instagram-bejegyzésében melltartó nélkül látható. Emily Ratajkowski arcpirítóan szexi!

Emily Ratajkowski előszeretettel posztol piszkosul szexi fotókat közösségi oldalára. Ezen a borús, ködös vasárnapi reggelen Emilyt melltartó nélkül csodálhatjuk legfrissebb fotóin.

Emily Ratajkowski ledobta a textilt
Emily Ratajkowski ledobta a textilt
Forrás: Getty Images

Emily Ratajkowski melltartó nélkül pózolt

A 34 éves szupermodell a nyáron anyaszült meztelenül állt a kamerák elé, és megmutatta, hogy sütteti magát a napon. Ratajkowsky ezúttal is hiányos öltözetben pózolt: legfrissebb, Instagram posztjában több szögből láthatjuk formás idomait. 

A szupermodell egy kastélyban dobta le melltartóját. A képeken ágyban, pulton ülve, és egy zongora előtt pózolva is láthatjuk Emilyt, a fotók középpontjában pedig ahogy mindig, most is formás keblei állnak. Legalábbis nehéz máshova figyelni.

Emily Ratajkowski 2025-ben debütált a Victoria’s Secret divatbemutatón, ahol egy gyönyörű, rózsaszín-orchidea díszítésű szettben vonult a színpadon. A szépség ennek kapcsán elmondta, hogy már gyerekkorában az ikonikus angyalokat nézte, így külön öröm számára, hogy ő is ennek a csodának a részese. 

Izzik a levegő Keith Urban és gitárosa között – Maggie Baugh barátnője kitálalt

Miután kiderült, hogy Nicole Kidman és férje válnak, a zenészről máris felröppentek a pletykák: újra szerelmes. Nem is akárkibe, a szóbeszéd szerint Keith Urban a gitárosának csapja a szelet. Maggie Baugh közeli barátnője, Alexandra Kay most tiszta vizet öntött a pohárba.

Máris új pasival vigasztalódik Katy Perry: leleplező fotókon a csókcsata

Most már biztos, az énekesnő egy ideje nem szingli. Katy Perry nem sokáig búslakodott Orlando Bloom miatt, és nem is akárkivel jár.

Beatrix és Eugénia hercegnőknek súlyos döntést kell hozniuk: a karácsony lesz a vízválasztó

Beatrix és Eugénia válaszút előtt áll: apjuk és a szűk családjuk mellett maradnak vagy a királyi családhoz húznak. András herceg botránya így vagy úgy, rájuk is óriási hatással van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu