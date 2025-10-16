Még törött lábbal is Palvin Barbi volt a legszebb a Victoria's Secret divatbemutatóján - Videó!

Egy kicsit részlehajló a cikk címe? Meglehet. De neked is leesik az állad, ha meglátod, hogy milyen elképesztően nézett ki a Victoria's Secret divatbemutatóján a magyarok elsőszámú modellje Palvin Barbi.

Palvin Barbi a Victoria's Secret Fashin Show-n

Forrás: Getty Images

Palvin Barbi a színpadon, a férje a nézőtéren lopta el a showt

A modell két különböző szettben is megmutatta magát a kifutón, és a legnagyobb sikert akkor aratta, amikor ezüst színű angyalként tündökölt a színpadon. Miközben a reflektorfényben zajlottak az események, addig a nézőtéren Palvin Barbi férje Dylan Spourse keltett kisebb feltűnést, amikor állva tapsolt a feleségének, később pedig sárga kitűzőket kezdett el osztogatni a rendezvény látogatóinak. Utólag derült ki, hogy Dylan a figyelemfelhívó akciójával az endrometriózissal küzdő nőket - köztük a feleségét - kívánta támogatni.

A Palvin Barbi ruháiról, és Dylan érzelemdús támogatásáról készült videónkat itt tudjátok megtekinteni: