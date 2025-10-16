Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Palvin Barbara

Még törött lábbal is Palvin Barbi volt a legszebb a Victoria's Secret divatbemutatóján - Videó!

Palvin Barbara Victoria's Secret Fashion Show Dylan Sprouse
Komáromi Bence
2025.10.16.
A legismertebb magyar modell annak ellenére is színpadra állt, hogy nem sokkal korábban súlyos baleset érte őt. Palvin Barbi azonban a kifutón semmilyen jelét nem mutatta a fájdalomnak.

Egy kicsit részlehajló a cikk címe? Meglehet. De neked is leesik az állad, ha meglátod, hogy milyen elképesztően nézett ki a Victoria's Secret divatbemutatóján a magyarok elsőszámú modellje Palvin Barbi. 

Palvin Barbi a Victoria's Secret Fashin Show-n
Palvin Barbi a Victoria's Secret Fashin Show-n
Forrás: Getty Images

Palvin Barbi a színpadon, a férje a nézőtéren lopta el a showt

A modell két különböző szettben is megmutatta magát a kifutón, és a legnagyobb sikert akkor aratta, amikor ezüst színű angyalként tündökölt a színpadon. Miközben a reflektorfényben zajlottak az események, addig a nézőtéren Palvin Barbi férje Dylan Spourse keltett kisebb feltűnést, amikor állva tapsolt a feleségének, később pedig sárga kitűzőket kezdett el osztogatni a rendezvény látogatóinak. Utólag derült ki, hogy Dylan a figyelemfelhívó akciójával az endrometriózissal küzdő nőket - köztük a feleségét - kívánta támogatni.

A Palvin Barbi ruháiról, és Dylan érzelemdús támogatásáról készült videónkat itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official

Törött lábbal vonult a kifutón Palvin Barbi A magyar szupermodell törött lábbal, de így is magabiztosan lépkedett a Victoria’s Secret színpadán. #life #PalvinBarbara #PalvinBarbi #VicotriasSecret #modell #divatbemutató

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Palvin Barbi férje mindenkit megríkatott a Victoria's Secret Fashion Show során - Videó!

Bár eddig is kedveltük Dylan Sprouset, most már biztos, hogy úgy vonul be a történelembe, mint a legédesebb pasi a világon.

Gigi Hadid és Palvin Barbi éterien ragyogtak: ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legforróbb szettjei

Extrém fehérneműk és monumentális szárnyak! A diavbemutató ezúttal nem okozott csalódást a nézőknek, dögösebbnél dögösebb szettekben vonultak a modellek.

Palvin Barbara törött lábbal sétált végig a Victoria's Secret kifutóján, de így is ő volt a legszebb – FOTÓ

Törött lábbal, mégis magabiztosan lépett a kifutóra Palvin Barbara a 2025-ös Victoria’s Secret Fashion Show-n. A világhírű magyar modell bebizonyította, hogy semmi sem állhat az útjába – még egy sérülés sem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu