Vidéki idiótának érzi magát Amal mellett George Clooney

agy George Clooney házaspár Amal Clooney
2025.10.09.
A színész néhány alkalommal már hangoztatta, hogy kettejük közül egyértelműen Amal Clooney az agy. A sármos George Clooney 2014-ben vette feleségül a jogásznőt, de sosem gondolta volna, hogy így fogja érezni magát mellette.

A libanoni származású Amal nemcsak szép, de rendkívül okos is. Veszélyes kombináció ez, nem is csoda, hogy sok irigye van. A 2010-es évek elején kezdett találkozgatni a George Clooneyval, de nem hírességként, hanem átlagos férfiként kezelte őt. Először visszautasította a randimeghívását, mondván, neki az ilyesmire nincs ideje. A színész azonban addig ostromolta, míg végül Amal beadta a derekát.  

George clooney
George Clooney-nak nagyon meg kellett küzdenie Amal kegyeiért. Forrás: Getty Images Europe

George Clooneyt lenyűgözi Amal

A 47 éves Amal Clooney világszinten elismert emberjogi ügyvéd, folyékonyan beszél franciául, angolul és arabul, és figyelemre méltó szakmai utat járt be eddig: vendégprofesszora az Oxfordi Egyetemnek, valamint kutatóként dolgozik a Columbia Egyetem Jogi Karának Emberi Jogi Intézetében, de részt vett az ENSZ drónokkal kapcsolatos vizsgálatában is. Pályafutása során olyan ügyfeleket képviselt, mint Mohamed Nasheed, a Maldív-szigetek korábbi elnöke vagy Julian Assange ausztrál aktivista, a WikiLeak főszerkesztője. Kofi Annan is felkérte őt maga mellé tanácsadónak. 

„Mindig úgy érzem magam mellette, mint egy vidéki idióta” – árulta el nemrég a 64 éves színész a Page Sixnek adott interjújában, és hozzátette, hogy természetesen egyáltalán nem irigy a feleségére, és sosem árnyékolta be kapcsolatukat szakmai féltékenység.

Amal a legokosabb ember, akit valaha ismertem, és mellette mindig akaratlanul is jobban akarok teljesíteni. Kifejezetten büszke vagyok rá. Inspirál és lenyűgöz a határozottsága” − nyilatkozta a színész. A felek, úgy tűnik, kölcsönösen felnéznek egymásra: Amal korábban a Glamour magazinnak nyilatkozva mesélte, mennyire hálás, hogy férje teljes vállszélességgel támogatja őt a munkájában.  

George és Amal Clooney együtt ragyogtak a vörös szőnyegen

A párt legutóbb október 3-án kapták lencsevégre, amikor a The Albies nevű gálán vettek részt, és amelyet saját alapítványuk, a Clooney Foundation for Justice hozott létre. 

George Clooney
Amal Clooney és George Clooney ragyognak egymás mellett
Forrás: Getty Images Europe

Az alapítvány célja, hogy elismerésben részesítse azokat, bátor elkötelezettséggel küzdenek az igazságért és az emberi jogokért. 

George Clooney
Amal Clooney csodálatos Versace estélyiben férje, George Clooney mellett Forrás: Getty Images Europe

George Clooney klasszikus fekete szmokingban mosolygott a vörös szőnyegen, Amal Clooney ezúttal egy csokoládébarna uszályos Atelier Versace by Dario Vitale estélyit viselt, melyet egy különleges karkötővel, hosszú fülbevalókkal és visszafogott koktéltáskával tett teljessé.

