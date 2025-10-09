Vidéki idiótának érzi magát Amal mellett George Clooney

A libanoni származású Amal nemcsak szép, de rendkívül okos is. Veszélyes kombináció ez, nem is csoda, hogy sok irigye van. A 2010-es évek elején kezdett találkozgatni a George Clooneyval, de nem hírességként, hanem átlagos férfiként kezelte őt. Először visszautasította a randimeghívását, mondván, neki az ilyesmire nincs ideje. A színész azonban addig ostromolta, míg végül Amal beadta a derekát.

George Clooney-nak nagyon meg kellett küzdenie Amal kegyeiért. Forrás: Getty Images Europe

George Clooneyt lenyűgözi Amal

A 47 éves Amal Clooney világszinten elismert emberjogi ügyvéd, folyékonyan beszél franciául, angolul és arabul, és figyelemre méltó szakmai utat járt be eddig: vendégprofesszora az Oxfordi Egyetemnek, valamint kutatóként dolgozik a Columbia Egyetem Jogi Karának Emberi Jogi Intézetében, de részt vett az ENSZ drónokkal kapcsolatos vizsgálatában is. Pályafutása során olyan ügyfeleket képviselt, mint Mohamed Nasheed, a Maldív-szigetek korábbi elnöke vagy Julian Assange ausztrál aktivista, a WikiLeak főszerkesztője. Kofi Annan is felkérte őt maga mellé tanácsadónak.

„Mindig úgy érzem magam mellette, mint egy vidéki idióta” – árulta el nemrég a 64 éves színész a Page Sixnek adott interjújában, és hozzátette, hogy természetesen egyáltalán nem irigy a feleségére, és sosem árnyékolta be kapcsolatukat szakmai féltékenység.

„Amal a legokosabb ember, akit valaha ismertem, és mellette mindig akaratlanul is jobban akarok teljesíteni. Kifejezetten büszke vagyok rá. Inspirál és lenyűgöz a határozottsága” − nyilatkozta a színész. A felek, úgy tűnik, kölcsönösen felnéznek egymásra: Amal korábban a Glamour magazinnak nyilatkozva mesélte, mennyire hálás, hogy férje teljes vállszélességgel támogatja őt a munkájában.

George és Amal Clooney együtt ragyogtak a vörös szőnyegen

A párt legutóbb október 3-án kapták lencsevégre, amikor a The Albies nevű gálán vettek részt, és amelyet saját alapítványuk, a Clooney Foundation for Justice hozott létre.

Amal Clooney és George Clooney ragyognak egymás mellett

Forrás: Getty Images Europe

Az alapítvány célja, hogy elismerésben részesítse azokat, bátor elkötelezettséggel küzdenek az igazságért és az emberi jogokért.

Amal Clooney csodálatos Versace estélyiben férje, George Clooney mellett Forrás: Getty Images Europe

George Clooney klasszikus fekete szmokingban mosolygott a vörös szőnyegen, Amal Clooney ezúttal egy csokoládébarna uszályos Atelier Versace by Dario Vitale estélyit viselt, melyet egy különleges karkötővel, hosszú fülbevalókkal és visszafogott koktéltáskával tett teljessé.