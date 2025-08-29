George Clooney láthatóan nincs jó formában: többször a torkát tapogatta, és a rajongóknak viccesen meg is jegyezte, hogy alig tud beszélni. Ennek ellenére közel fél órát szánt arra, hogy autogramokat osszon, fotózkodjon és üdvözölje a közönséget.

George Clooney és Amal Clooney a velencei filmfesztiválon: a színész betegen lépett a vörös szőnyegre

Forrás: Getty Images

George Clooney betegsége ellenére is megjelent új filmjének premierjén

George Clooney betegsége miatt hiányzott a film sajtótájékoztatójáról és a stábvacsoráról is, ezt pedig kollégái tréfásan kommentálták. „A sztárok is megbetegszenek” – mondta Adam Sandler, míg Laura Dern azzal viccelődött, hogy a színész teljesen maga alatt van, amiért nem lehetett ott.

A Netflix új filmje, a Jay Kelly egy hollywoodi színész történetét meséli el, aki saját karrierjét és életét próbálja újraértékelni menedzsere, Ron (Adam Sandler) segítségével. A rendező Noah Baumbach - Clooney most először vállalt főszerepet a filmjében.

Minden tekintet Amal Clooneyra szegeződött

Amal Clooney ismét elkápráztatta a közönséget. A 47 éves ügyvéd egy fűzős, uszályos estélyit viselt, amelyet ezüstszínű magassarkúval párosított. Egyértelműen ő volt az este sztárja. Bár a betegség árnyékot vetett a bemutatóra, a velencei közönség számára egyértelmű volt: George és Amal Clooney továbbra is a fesztivál egyik legnagyobb szenzációja.