Amal Clooney gyomorforgató reggelije − Ezt eszi azért, hogy karcsú maradjon

Amal Clooney nemrég egy kis betekintést adott mindennapjaiba, és kiderült: a világhírű ügyvédnő reggeli menüjének egyik meghökkentő eleme az ázsiai hínár. Igen, az a zöldes, enyhén gumis textúrájú, tengeri szuperélelmiszer, amit legtöbben csak a szusik köré tekerve kóstoltunk – vagy inkább úgy sem.

Amal Clooney odavan ezért a szuperélelmiszerért.

Amal Clooney zölden reggelizik – És a világ nem tudja eldönteni, hogy ez most zseniális vagy ijesztő

Először is: miért pont hínár? Nos, az ázsiai konyhákban már évszázadok óta alapélelmiszer. Gazdag jódban, vitaminokban, ásványi anyagokban, ráadásul alacsony kalóriatartalom mellett is jóllakottságérzetet ad. Amal Clooney állítólag azért választja ezt a különös fogást, mert segít elkerülni a napközbeni sóvárgásokat – és a Hello! magazin szerint tényleg működik nála.

Egyszerű, könnyű, mégis tápláló – de azért valljuk be: nem mindenki álma egy tál hínár reggel hétkor, egy bögre kávé mellé.

A hírességek és az extrém reggelik örök románca

Nem új keletű dolog, hogy hírességek furcsa dolgokat esznek reggelire. Gwyneth Paltrow például előszeretettel kortyol el egy zellerlevet meditáció előtt, Victoria Beckham állítólag heti hatszor eszik füstölt lazacot és avokádót, míg Beyoncé „detoxturmixszal” indítja a napját – aminek az ízét senki sem merte még leírni.

De Amal Clooney szintje más. Mert míg a többiek legalább a „krémes állag” vagy „édes íz” komfortzónájában mozognak, ő egyenesen belecsobban a tengerbe, és onnan szüreteli a reggelijét.

És vajon mi történik, ha mi is kipróbáljuk?

Nos, a hínár nem ördögtől való. A szárított nori lapok például kiváló ropogtatnivalók – és ha egy kis párolt rizst, pirított zöldséget és szójaszószt társítunk hozzájuk, máris kész egy egészséges, de szokatlan reggeli bowl. De hogy önmagában, egy kis hínár, forró víz vagy egyszerű fűszerezés nélkül? Na, az már egy másik történet.

A Hello! cikke szerint Amal nemcsak egyszer-egyszer eszi, hanem ez része a rendszeres reggeli rutinjának. És ha jobban belegondolunk, ez tulajdonképpen következetesség, tudatosság és önuralom – három olyan szó, amit legtöbben reggel 8 előtt nem tudunk kimondani, nemhogy megélni.