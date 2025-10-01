Jay Kelly: George Clooney és Adam Sandler váratlan barátsága a Netflixen − ELŐZETES

George Clooney és Adam Sandler új Netflix-filmje a − Jay Kelly − egyszerre vicces, szívmelengető és váratlan – és a forgatás közben egy életre szóló barátság is született.

A Jay Kelly decemberben érkezik a Netflixre

Forrás: IMDb

Miről szól a Jay Kelly?

A Jay Kelly főhőse George Clooney alakításában egy híres színész, aki élete egyik legnagyobb − kapuzárási − válságában találja magát. A karrier, a magánélet és az önazonosság kérdései egyszerre nyomasztják, amikor úgy dönt, hogy egy európai útra indul, hogy újra értelmet találjon az életének.

Adam Sandler karaktere Clooney menedzsere, akinek humora és lazasága segít navigálni a nehéz pillanatok között. A film egyaránt keveri a szívszorító drámát és a könnyed, abszurd humort, így a néző egyszerre nevet és gondolkodik. Az utazás során mindkét karakter szembesül saját döntéseivel, múltbéli hibáival, és azzal, mit jelent valóban élni és kapcsolódni másokhoz.

A film rendezője egyébként Noah Baumbach – igen, az a Baumbach, aki a a Házassági történetet is rendezte.

És nem csak Clooney és Sandler tűnnek fel a vásznon, hanem Jodie Comer és Bill Camp is, hogy még izgalmasabbá tegyék a történetet.

A Jay Kelly egyszerre tartalmaz hollywoodi csillogást, európai tájakat és a mindennapi élet apró, emberi pillanatait. A humor és dráma elegye teszi a filmet különlegessé, és nem véletlen, hogy már az előzetes is rengeteg embert megérintett - írja a közleményében a Tudum.

Happy Gilmore 2 után egy új kihívás

Adam Sandlernek idén nem volt hiánya a nagy projektekből. A Happy Gilmore 2 is szépen megmozgatta a rajongókat. De míg abban a nosztalgia és a komédia dominált, addig a Jay Kelly inkább egy melankolikusabb, felnőttebb oldalát mutatja meg. Ez Clooney világához is közelebb áll, így a közös játék szinte terápiává vált mindkettejüknek.

Clooney pedig a Broadway sikerei után, most Sandlerrel együtt mutatja meg, hogy a humor és a komolyság nem is áll olyan messze egymástól, mint hittük.

A bromance, amit senki sem várt

Hollywood tele van „furcsa párosokkal”, gondoljunk csak Brad Pitt és Jonah Hill közös munkájára a Pénzcsinálóban, vagy De Niro és Zac Efron totálisan váratlan kollabjára a Nagyfater elszabadulban.

De Clooney és Sandler duója még ezekhez képest is meglepetés.

És hogy mennyire lett valós barátság? Azóta többször is lencsevégre kapták őket Los Angelesben, ahogy együtt kávéznak, sőt állítólag közös családi vacsorát is tartottak, ahol Clooney ikrei és Sandler lányai hamar megtalálták a közös hangot.