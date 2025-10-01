Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
film

Jay Kelly: George Clooney és Adam Sandler váratlan barátsága a Netflixen − ELŐZETES

IMDb -
film George Clooney előzetes Netflix Adam Sandler
Hajdú Viktória
2025.10.01.
Képzelj el egy életközepi válságban lévő színészt, egy szarkasztikus menedzsert és egy európai utazást. Mindezt humorral és szívfájdító drámával fűszerezve. A Jay Kelly pontosan egy ilyen film.

George Clooney és Adam Sandler új Netflix-filmje a − Jay Kelly − egyszerre vicces, szívmelengető és váratlan – és a forgatás közben egy életre szóló barátság is született.

A Jay Kelly decemberben érkezik a mozikba
A Jay Kelly decemberben érkezik a Netflixre
Forrás:  IMDb

Miről szól a Jay Kelly?

A Jay Kelly főhőse George Clooney alakításában egy híres színész, aki élete egyik legnagyobb − kapuzárási − válságában találja magát. A karrier, a magánélet és az önazonosság kérdései egyszerre nyomasztják, amikor úgy dönt, hogy egy európai útra indul, hogy újra értelmet találjon az életének.

Adam Sandler karaktere Clooney menedzsere, akinek humora és lazasága segít navigálni a nehéz pillanatok között. A film egyaránt keveri a szívszorító drámát és a könnyed, abszurd humort, így a néző egyszerre nevet és gondolkodik. Az utazás során mindkét karakter szembesül saját döntéseivel, múltbéli hibáival, és azzal, mit jelent valóban élni és kapcsolódni másokhoz.

A film rendezője egyébként Noah Baumbach – igen, az a Baumbach, aki a a Házassági történetet is rendezte.

És nem csak Clooney és Sandler tűnnek fel a vásznon, hanem Jodie Comer és Bill Camp is, hogy még izgalmasabbá tegyék a történetet.

A Jay Kelly egyszerre tartalmaz hollywoodi csillogást, európai tájakat és a mindennapi élet apró, emberi pillanatait. A humor és dráma elegye teszi a filmet különlegessé, és nem véletlen, hogy már az előzetes is rengeteg embert megérintett - írja a közleményében a Tudum.

Happy Gilmore 2 után egy új kihívás

Adam Sandlernek idén nem volt hiánya a nagy projektekből. A Happy Gilmore 2 is szépen megmozgatta a rajongókat. De míg abban a nosztalgia és a komédia dominált, addig a Jay Kelly inkább egy melankolikusabb, felnőttebb oldalát mutatja meg. Ez Clooney világához is közelebb áll, így a közös játék szinte terápiává vált mindkettejüknek.

Clooney pedig a Broadway sikerei után, most Sandlerrel együtt mutatja meg, hogy a humor és a komolyság nem is áll olyan messze egymástól, mint hittük.

A bromance, amit senki sem várt

Hollywood tele van „furcsa párosokkal”, gondoljunk csak Brad Pitt és Jonah Hill közös munkájára a Pénzcsinálóban, vagy De Niro és Zac Efron totálisan váratlan kollabjára a Nagyfater elszabadulban. 

De Clooney és Sandler duója még ezekhez képest is meglepetés.

És hogy mennyire lett valós barátság? Azóta többször is lencsevégre kapták őket Los Angelesben, ahogy együtt kávéznak, sőt állítólag közös családi vacsorát is tartottak, ahol Clooney ikrei és Sandler lányai hamar megtalálták a közös hangot.

Aki szeretné látni, hogyan születik egy bromance a kamera előtt és mögött, annak kötelező a Jay Kelly. A Netflix információi alapján a film december 4-én érkezik a platformra. Addig is itt az első előzetes! 

Mint a jó bor: középkorú sztárok, akik most sármosabbak, mint zsenge korukban

Van valami rettenetesen igazságtalan abban, hogy a pasik az idő múlásával egyre sármosabbak és vonzóbbak lesznek, míg mi nők... nos, sajnos nem egészen. Sebaj, legalább gyönyörködjünk azokban a középkorú sztárokban, akik nap mint nap bebizonyítják, hogy a kor csak egy szám és semmi jelentősége nincs!

Kényes témát dolgoz fel Julia Roberts új filmje— A metoo-film hozhatja el a színésznő második Oscar-díját?

A velencei filmfesztivál premierje után azt pletykálják, hogy megvan, hogy ki kapja idén az Oscar-díjat! Julia Roberts metoo-filmje óriási sikert ért el a lagúnák városában!

George Clooney betegen jelent meg a vörös szőnyegen: beszélni is alig tudott - FOTÓ

George Clooney napok óta arcüreggyulladással küzd, emiatt a velencei filmfesztivál több programját is le kellett mondania. A 64 éves színész azonban csütörtök este nem hagyta ki legújabb filmje, a Jay Kelly premierjét, és feleségével, Amal Clooneyval vonult végig a vörös szőnyegen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu