Gordon Ramsay nem engedi a gyerekeinek, hogy vele utazzanak az első osztályon: meglepő oka van erre

Gordon Ramsay mindig is megosztó hírességnek számított. Az emberek általában vagy imádják a stílusát, vagy a falra másznak tőle, ha meghallják a gyakran nyersen fogalmazó mesterszakács hangját. Ramsay most a legújabb nyilatkozatával ismét magára haragított egy csomó embert, ugyanis bevallotta, hogy ő mindig a repülők első osztályán utazik, azonban a gyerekeinek csak a turistaosztályra vesz jegyet, mert „nem dolgoztak meg érte, hogy hátra dönthessék az ülésüket".
Gordon Ramsay gyerekei addig nem ülhetnek az első osztályon, amíg nem dolgoztak meg érte
Nem mindennapi interjút adott a Pokol konyhájának korábbi séfe. Gordon Ramsay éppen a gyereknevelési módszereiről beszélt az Unilad riporterének, amikor kikotyogta, hogy van egy furcsa családi szokásuk:
„Amikor nyaralni megyünk, akkor én és a feleségem mindig az első osztályra foglalunk helyet, a gyerekek pedig a turista osztályon utaznak. Együtt szállunk fel és le, de nem akarok pluszban arra költeni, hogy a gyerekek is velük üljenek. Nekik is mindig elmondom, hogy gondoljanak bele, hogy mennyi pénzt égetnének el azzal, ha minden alkalommal első osztályon repülnének. Sokszor kérdezik, hogy ennivalóért beugorhatnának-e hozzánk. Én közöltem velük, hogy hozzanak magukkal a gépre elemózsiát és rendben lesznek. Most ez erősen hangozhat, de egy 14 évesnek mi szüksége van rá, hogy egy hátradönthető székben utazzon?" - kezdte beszámolóját a sztárséf. Gordon Ramsay ezen a ponton érezte, hogy a riporter furcsán néz rá, ezért hozzátette:
Azért fontos ez a szabály, mert így a gyermekeim két lábban a földön maradnak, és motiváltak lesznek azért, hogy megdolgozzanak a sikerért. Tudni fogják, hogy mikor jön el az a pont, hogy megengedhetik maguknak, hogy velünk üljenek az első osztályon.
- tette hozzá a mesterszakács. Ramsay szavai nem arattak oszlatlan sikert a közösségi médiában, a Twitteren sorra gyűltek olyan kommentek, amelyek azzal vádolták a sztárt, hogy a gyerekein spórol, ahelyett, hogy példát mutatna nekik. Ezek a kommentek azonban nem hatották meg a séfet, aki visszavágott a kritikusainak:
Nem szégyellem magam! A feleségem és az én döntésem, hogy hogyan fegyelmezzük a gyerekeinket, és mi őszintén hiszünk benne, hogy ezzel megtanítjuk nekik a pénz és a munka értékét!
- zárta sorait Gordon Ramsay.