Gordon Ramsay nem engedi a gyerekeinek, hogy vele utazzanak az első osztályon: meglepő oka van erre

gyereknevelés sztárséf Gordon Ramsay
Komáromi Bence
2025.10.25.
Hatalmas vitát generált az interneten a világhírű sztárséf gyereknevelési módszere. Gordon Ramsay ugyanis elég sajátos módon próbálja megtanítani a gyerekeinek a pénz értékét.

Gordon Ramsay mindig is megosztó hírességnek számított. Az emberek általában vagy imádják a stílusát, vagy a falra másznak tőle, ha meghallják a gyakran nyersen fogalmazó mesterszakács hangját. Ramsay most a legújabb nyilatkozatával ismét magára haragított egy csomó embert, ugyanis bevallotta, hogy ő mindig a repülők első osztályán utazik, azonban a gyerekeinek csak a turistaosztályra vesz jegyet, mert „nem dolgoztak meg érte, hogy hátra dönthessék az ülésüket".

Gordon Ramsay gyerekei a turistaosztályon utazhatnak csak a repülőkön, míg a szüleik az első osztályon ülnek
Gordon Ramsay gyerekei a turistaosztályon utazhatnak csak a repülőkön, míg a szüleik az első osztályon ülnek
Forrás: Getty Images Europe

Gordon Ramsay gyerekei addig nem ülhetnek az első osztályon, amíg nem dolgoztak meg érte

Nem mindennapi interjút adott a Pokol konyhájának korábbi séfe. Gordon Ramsay éppen a gyereknevelési módszereiről beszélt az Unilad riporterének, amikor kikotyogta, hogy van egy furcsa családi szokásuk:

„Amikor nyaralni megyünk, akkor én és a feleségem mindig az első osztályra foglalunk helyet, a gyerekek pedig a turista osztályon utaznak. Együtt szállunk fel és le, de nem akarok pluszban arra költeni, hogy a gyerekek is velük üljenek. Nekik is mindig elmondom, hogy gondoljanak bele, hogy mennyi pénzt égetnének el azzal, ha minden alkalommal első osztályon repülnének. Sokszor kérdezik, hogy ennivalóért beugorhatnának-e hozzánk. Én közöltem velük, hogy hozzanak magukkal a gépre elemózsiát és rendben lesznek. Most ez erősen hangozhat, de egy 14 évesnek mi szüksége van rá, hogy egy hátradönthető székben utazzon?" - kezdte beszámolóját a sztárséf. Gordon Ramsay ezen a ponton érezte, hogy a riporter furcsán néz rá, ezért hozzátette:

Azért fontos ez a szabály, mert így a gyermekeim két lábban a földön maradnak, és motiváltak lesznek azért, hogy megdolgozzanak a sikerért. Tudni fogják, hogy mikor jön el az a pont, hogy megengedhetik maguknak, hogy velünk üljenek az első osztályon. 

- tette hozzá a mesterszakács. Ramsay szavai nem arattak oszlatlan sikert a közösségi médiában, a Twitteren sorra gyűltek olyan kommentek, amelyek azzal vádolták a sztárt, hogy a gyerekein spórol, ahelyett, hogy példát mutatna nekik. Ezek a kommentek azonban nem hatották meg a séfet, aki visszavágott a kritikusainak:

Nem szégyellem magam! A feleségem és az én döntésem, hogy hogyan fegyelmezzük a gyerekeinket, és mi őszintén hiszünk benne, hogy ezzel megtanítjuk nekik a pénz és a munka értékét!

 - zárta sorait Gordon Ramsay.

