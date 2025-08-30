Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A sztárszakácsnál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Gordon Ramsay az Instagramon mutatta meg arcát.

A világhírű séf, Gordon Ramsay közösségi oldalán jelentette be, hogy arcán rákos elváltozást fedeztek fel, amelyet műtéti úton távolítottak el. A 58 éves sztár egy fotóval és nyilvános üzenettel fordult követőihez.

Gordon Ramsay mindenkit figyelmeztet a fényvédelemre
Gordon Ramsayt bőrrákkal diagnosztizálták
Forrás: Getty Images Europe

Gordon Ramsay a közösségi médiában tette közzé üzenetét

A Kitchen Nightmares és a Hell’s Kitchen ikonikus házigazdája, Gordon Ramsay Instagram-bejegyzésében osztotta meg, hogy az orvosok bazálsejtes karcinómát találtak nála. Azonnali beavatkozásra volt szükség, a sebészeti eltávolítást követően pedig figyelmeztetést intézett a rajongókhoz. „Hálás vagyok a The Skin Associates hihetetlen csapatának és a gyors és hatékony munkájukért a bazálsejtes karcinóma eltávolításában, köszönöm!” - írta és hozzátette: Kérlek, ne felejtsétek el a fényvédőt ezen a hétvégén. Esküszöm, hogy ez nem arcplasztika! Akkor visszakérném a pénzem…”

