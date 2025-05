Golyók, kések, őrült rajongók – Sztárok, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet

Amikor a sztárokról beszélünk, általában vörös szőnyegek, Instagram-szponzorációk, és egy kevés botox jut eszünkbe. Na meg persze az, hogy ők biztos valami mágikus VIP-védelmet élveznek, amit a bérgyilkosok nem tudnak átlépni. Valójában, ez nem egészen így van. Néhányuknak ugyanis nemcsak a paparazzikat kellett kikerülniük – hanem golyókat, késeket, vagy épp egy őrült rajongót is.

Sztárok, akiket megpróbáltak megölni, de nemet mondtak a kaszásnak

Igen, vannak sztárok, akik konkrétan túléltek egy gyilkossági kísérletet. És nem, nem egy hollywoodi forgatókönyvből, hanem a valóságból. Íme a leghátborzongatóbb esetek, amiket a Ranker magazin gyűjtött össze.

50 Cent – Kilenc golyó, nulla kifogás

50 cent

2000-ben a rapper kilenc! lövést kapott, köztük egyet az arcába is, amitől máig kissé másképp beszél. De túlélte, és nemcsak a zeneipart, de a halált is sikerült lepattintania magáról. Ezzel együtt a „Get Rich or Die Tryin’” című album is kapott egy extra jelentésréteget.

Brooke Shields – Egy rajongó túl messzire ment

Brooke Shields

A gyönyörű színésznő 1999-ben épp csak egy zaklatásnak tűnő ügybe keveredett, amikor kiderült: az őt üldöző rajongó egy 12 oldalas „halállistát” is vezetett róla. Az ügyet szerencsére sikerült időben megfékezni.

Mick Jagger – Amikor a Hells Angels úgy döntött, elég volt a Satisfactionből

Mick Jagger

A Rolling Stones frontemberére a Hells Angels motorosbanda akart rálőni, miután egy koncerten balhé tört ki. A támadás végül elmaradt – köszönhetően egy időben lecsapó viharnak, ami szó szerint elsodorta a merénylőket. A rock & roll néha tényleg csak ennyin múlik.

Jackie Chan – Túlélni a valós kaszkadőrt

Jackie Chan

Jackie Chan nem csak a filmvásznon éli túl a lehetetlent: 1980-ban a „Köldökig Karate” forgatásán valaki mérgezett étellel próbálta eltenni láb alól. A gyanúsított? Egy rivális filmes csapat Kambodzsában. Chan végül túlélte – és azóta is saját kaszkadőrét alakítja, immár halál nélkül.

Tupac Shakur – Első lövés, nem utolsó szó

Tupac Shakur

A legendás rapper nemcsak a végzetes 1996-os támadás áldozata volt: 1994-ben már egyszer meglőtték – ötször – egy stúdióban, miközben épp egy dalt rögzített. A támadást túlélte, és a kórházból kilépve azonnal interjút adott. Ha ez nem gangsta, akkor semmi.