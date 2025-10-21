Gwyneth Paltrow és Chris Martin lánya énekesnőként debütált - Videó!

Fekete öves nepo babyként kikövezett út vezetett a 21 éves Apple Martinnak a sztárrá válás felé. Az édesapja Chris Martin a Coldplay frontembereként vált világhírűvé, az anyukája Gwyneth Paltrow pedig Oscar-díjas színésznőként Hollywoodot hódította meg. Apple bármelyik irányba folytathatta volna karrierjét, ám úgy tűnik, hogy őt a zenei világ vonzotta jobban.

Chris Martin és Gwyneth Paltrow lánya Apple Martin énekesnőként debütált

Gwyneth Paltrow lánya örökölte a szülei tehetségét

Pénteken élete első koncertjét adta Nashvilleben az énekesnőként debütáló Apple, és a koncertjére kilátogatott a büszke édesapa is. A PageSix információ szerint a nézőtér első soraiban láthattuk Chris Martin, aki örömkönnyekkel a szemében hallgatta meg a kislánya fellépését. A közösségi médiában látható felvételek szerint Apple a Satellite című számot adta elő két zenészkollégájával, és hatalmas ovációban részesült a produkció. Az eddig is közismert tény volt, hogy a korábbi sztárpár közös gyermeke dalszerzői képességekkel rendelkezik, de eddig sosem hallotta a nyilvánosság Apple csodálatos hangját. Bár Chris Martin lánya csupán egy számot adott elő a mostani koncert során, remélhetőleg a jövőben többször is kiengedi majd a hangját a színpadon.

Azt nem tudni, hogy Chris Martin milyen tanácsokkal látta el a kislányát a fellépése után, de reméljük, hogy azt jelezte Applenek, hogy a csókkamera kötelező elem, ha azt szeretné, hogy még hónapokig emlegesse a sajtó a koncertjét.