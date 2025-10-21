Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gwyneth Paltrow és Chris Martin lánya énekesnőként debütált - Videó!

fellépés Chris Martin Gwyneth Paltrow Apple Martin
Komáromi Bence
2025.10.21.
Énekesnőként debütált Apple Martin. Chris Martin és Gwyneth Paltrow közös gyermeke úgy döntött, hogy az apja útját követi a showbizniszben. A különleges debütálásra kilátogatott a Coldplay frontembere is, aki a nézőtérről nézte végig lánya fellépését.

Fekete öves nepo babyként kikövezett út vezetett a 21 éves Apple Martinnak a sztárrá válás felé. Az édesapja Chris Martin a Coldplay frontembereként vált világhírűvé, az anyukája Gwyneth Paltrow pedig Oscar-díjas színésznőként Hollywoodot hódította meg. Apple bármelyik irányba folytathatta volna karrierjét, ám úgy tűnik, hogy őt a zenei világ vonzotta jobban.

Gwyneth Paltrow lánya énekesnőként debütált
Chris Martin és Gwyneth Paltrow lánya Apple Martin énekesnőként debütált
Forrás: NORTHFOTO

Gwyneth Paltrow lánya örökölte a szülei tehetségét

Pénteken élete első koncertjét adta Nashvilleben az énekesnőként debütáló Apple, és a koncertjére kilátogatott a büszke édesapa is. A PageSix információ szerint a nézőtér első soraiban láthattuk Chris Martin, aki örömkönnyekkel a szemében hallgatta meg a kislánya fellépését. A közösségi médiában látható felvételek szerint Apple a Satellite című számot adta elő két zenészkollégájával, és hatalmas ovációban részesült a produkció. Az eddig is közismert tény volt, hogy a korábbi sztárpár közös gyermeke dalszerzői képességekkel rendelkezik, de eddig sosem hallotta a nyilvánosság Apple csodálatos hangját. Bár Chris Martin lánya csupán egy számot adott elő a mostani koncert során, remélhetőleg a jövőben többször is kiengedi majd a hangját a színpadon.

Azt nem tudni, hogy Chris Martin milyen tanácsokkal látta el a kislányát a fellépése után, de reméljük, hogy azt jelezte Applenek, hogy a csókkamera kötelező elem, ha azt szeretné, hogy még hónapokig emlegesse a sajtó a koncertjét.

Gwyneth Paltrow lánya reagált anyja félmeztelen videójára — Apple Martin elképesztő magyarázattal állt elő

Gwyneth Paltrow lánya is megszólalt édesanyja félmeztelen főzős videójával kapcsolatban. Apple Martin elárulta, mi állhat annak hátterében, hogy az anyja felső és melltartó nélkül készített magáról videót, és azt közzé is tette.

5 sztárcsemete, aki a megszólalásig hasonlít híres édesanyjára – FOTÓK

Anyák napja alkalmából íme 5 sztáranya, akik nem sok lehetőséget hagytak a férjük génjeinek: konkrétan a saját hasonmásukat szülték meg.

Így néznek ki most Gwyneth Paltrow és Chris Martin gyerekei: Apple nagyon hasonlít az édesanyjára

A színésznő családi fotót posztolt.

 

