Királyi szakértők kettős mércét emlegetnek: Harry herceg annyit se kap, mint a Epstein-botrányba keveredett András

Újra napirendre került a brit királyi családon belüli biztonsági vita, miután kiderült: András herceg, aki lemondott York hercege címéről, továbbra is királyi védelemben részesül – ellentétben Harry herceggel, aki 2020 óta saját költségen próbálja biztosítani családja biztonságát. A brit közvéleményben és a királyi elemzők körében egyre erősebb a felháborodás, amiért az Epstein-ügyben érintett András továbbra is a királyi védelem privilégiumát élvezi, miközben Harrytől – aki csupán független életet választott – mindezt megtagadták.

A családi botrányok előtt: II. Erzsébet, Harry herceg és András 2016-ban Ascotban

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg nem érti, neki miért nem jár annyi, mint Andrásnak

A Jeffrey Epstein-botrány árnyékában élő András herceg döntése, hogy nem használja többé hivatalos címeit, régi feszültséget hozott felszínre. A Radaronline információ szerint közvélemény és a királyi szakértők egyaránt értetlenül állnak a tény előtt, hogy míg Sussex hercege elvesztette az állami védelmet, addig András továbbra is élvezi annak előnyeit. Christopher Andersen királyi életrajzíró szerint András herceg helyzete ellentmondásos, mivel „annak ellenére, hogy Harryhez hasonlóan már ő sem aktív királyi családtag, úgy tűnik, hogy továbbra is királyi védelemben részesül”. A szakértő ezt azzal magyarázza, hogy a 65 éves herceg a Windsor Great Park területén él, nem messze a család többi tagjától, így ő tulajdonképpen hozzátartozik az uralkodócsalád környezetéhez, amelyre kiterjed a védelem.

Harry sokat küzdött a védelemért

Andrással ellentétben azonban Harry herceg továbbra sem kap állami finanszírozású biztonsági szolgálatot. Sussex hercege 2020-ban mondott le királyi kötelezettségeiről, majd Kaliforniába költözött feleségével, Meghan Markle-lel és két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel. A Királyi és VIP Végrehajtó Bizottság döntése értelmében az Egyesült Királyság nem biztosít többé védelmet számára. Harry jogi úton próbálta elérni a döntés felülvizsgálatát, azonban 2024-ben a brit bíróság elutasította keresetét. „Az Egyesült Királyság a szülőhazám, és mindig is része lesz annak, aki vagyok” – mondta a herceg. „Csak a biztonságot kértem” − tette hozzá.