Nicole Kidman azt tervezi, hogy Meghan Markle és Harry herceg szomszédjába költözik

Nem csitulnak a kedélyek Keith Urban és Nicole Kidman válását követően. Míg a countryénekes egy fiatal kolléganőjével tölti az ideje nagy részét, addig a felszarvazott exfeleség neveli a gyerekeiket, és közben mindent megtesz, hogy elköltözhessenek az eddigi családi házukból. A legújabb sajtóinformációk szerint Nicole Kidman letelepedési engedélyt kért Portugáliában, ugyanis azt tervezi, hogy a félszigetre költözik a gyerekeivel.
Nicole Kidman ugyanabban a nyaralóövezetben szeretne költözni, ahol a sussexi házaspár is rendelkezik ingatlannal
Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Meghan Markle és Harry herceg vásárolt egy nyaralót Portugália elit negyedében, és azt tervezik, hogy a jövőben több időt fognak Európában tölteni, közel Angliához. Most a Mirror derítette ki, hogy Nicole Kidman Harryékhez hasonlóan Portugáliai birtokokat nézeget és azt tervezi, hogy életvitelszerűen az országba költözik a két kislányával. A lap információi szerint már hivatalos úton kért letelepedési engedélyt az országba, és amennyiben megkapja a szükséges papírokat, akkor azonnal megkezdhetnék az Európába költözést. Úgy látszik, hogy a lehető legtávolabb szeretne költözni az elhidegült férjétől.
A színésznő ismerősei szerint a leendő otthonuk a Costaterra Golf and Ocean Club területén lenne, ahol Harryéken kívül számtalan világsztár rendelkezik már ingatlannal. A teljesség igénye nélkül George Clooney, Paris Hilton és Eugénia hercegné is rendelkezik itt nyaralóval, de rajtuk kívül több olyan hírességet is találhatunk, aki hosszabb-rövidebb ideig életvitelszerűen élt itt.