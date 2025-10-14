Nicole Kidman azt tervezi, hogy Meghan Markle és Harry herceg szomszédjába költözik

Nem csitulnak a kedélyek Keith Urban és Nicole Kidman válását követően. Míg a countryénekes egy fiatal kolléganőjével tölti az ideje nagy részét, addig a felszarvazott exfeleség neveli a gyerekeiket, és közben mindent megtesz, hogy elköltözhessenek az eddigi családi házukból. A legújabb sajtóinformációk szerint Nicole Kidman letelepedési engedélyt kért Portugáliában, ugyanis azt tervezi, hogy a félszigetre költözik a gyerekeivel.

Nicole Kidman és Keith Urban lányaikkal, Faith Margarettel és Sunday Rose-zal 2017-ben

Forrás: GC Images

Nicole Kidman ugyanabban a nyaralóövezetben szeretne költözni, ahol a sussexi házaspár is rendelkezik ingatlannal

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Meghan Markle és Harry herceg vásárolt egy nyaralót Portugália elit negyedében, és azt tervezik, hogy a jövőben több időt fognak Európában tölteni, közel Angliához. Most a Mirror derítette ki, hogy Nicole Kidman Harryékhez hasonlóan Portugáliai birtokokat nézeget és azt tervezi, hogy életvitelszerűen az országba költözik a két kislányával. A lap információi szerint már hivatalos úton kért letelepedési engedélyt az országba, és amennyiben megkapja a szükséges papírokat, akkor azonnal megkezdhetnék az Európába költözést. Úgy látszik, hogy a lehető legtávolabb szeretne költözni az elhidegült férjétől.