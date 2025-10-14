Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd

Nicole Kidman azt tervezi, hogy Meghan Markle és Harry herceg szomszédjába költözik

Komáromi Bence
2025.10.14.
Az Oscar-díjas színésznő radikális lépésre szánta el magát a válását követően. Nicole Kidman azt tervezi, hogy hátrahagyja a korábbi családi otthonát és a lehető legmesszebb költözik a régi életétől.

Nem csitulnak a kedélyek Keith Urban és Nicole Kidman válását követően. Míg a countryénekes egy fiatal kolléganőjével tölti az ideje nagy részét, addig a felszarvazott exfeleség neveli a gyerekeiket, és közben mindent megtesz, hogy elköltözhessenek az eddigi családi házukból. A legújabb sajtóinformációk szerint Nicole Kidman letelepedési engedélyt kért Portugáliában, ugyanis azt tervezi, hogy a félszigetre költözik a gyerekeivel.

Nicole Kidman és Keith Urban lányaikkal, Faith Margarettel és Sunday Rose-zal 2017-ben
Nicole Kidman és Keith Urban lányaikkal, Faith Margarettel és Sunday Rose-zal 2017-ben
Forrás: GC Images

Nicole Kidman ugyanabban a nyaralóövezetben szeretne költözni, ahol a sussexi házaspár is rendelkezik ingatlannal

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Meghan Markle és Harry herceg vásárolt egy nyaralót Portugália elit negyedében, és azt tervezik, hogy a jövőben több időt fognak Európában tölteni, közel Angliához. Most a Mirror derítette ki, hogy Nicole Kidman Harryékhez hasonlóan Portugáliai birtokokat nézeget és azt tervezi, hogy életvitelszerűen az országba költözik a két kislányával. A lap információi szerint már hivatalos úton kért letelepedési engedélyt az országba, és amennyiben megkapja a szükséges papírokat, akkor azonnal megkezdhetnék az Európába költözést. Úgy látszik, hogy a lehető legtávolabb szeretne költözni az elhidegült férjétől.

A színésznő ismerősei szerint a leendő otthonuk a Costaterra Golf and Ocean Club területén lenne, ahol Harryéken kívül számtalan világsztár rendelkezik már ingatlannal. A teljesség igénye nélkül George Clooney, Paris Hilton és Eugénia hercegné is rendelkezik itt nyaralóval, de rajtuk kívül több olyan hírességet is találhatunk, aki hosszabb-rövidebb ideig életvitelszerűen élt itt.

