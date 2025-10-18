András herceg mindent feladott: lemondott címeiről, Károllyal közösen döntött a visszavonulásról

A Buckingham-palota megerősítette András herceg saját elhatározásából, de a királyi családdal, legfőképpen Károly királlyal megbeszélve úgy döntött, nem vesz részt tovább semmilyen módon a közéletben. Királyi szakértők szerint ezt a lépést már korábban meg kellett volna tennie, mikor kiderült, hogy évekkel ezelőtt kapcsolatba került Jeffrey Epstein hírhedt amerikai pénzemberrel, akit fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásával vádoltak. Ráadásul nemrégiben újra előkerült az ügye: amíg ő azt állította, egykor minden kapcsolatot megszakított Epsteinnel, kiszivárgott egy email, amiben akkor támogatásáról biztosította azt.

András herceg lemondott minden címéről

András herceg kijelentette: „Nem akarok többé akadály lenni”

A Buckingham-palota péntek este kiadott közleményében András herceg így fogalmazott: „A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, mint mindig, hogy a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe. Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket.”

NEW: A statement from Prince Andrew this evening via Buckingham Palace pic.twitter.com/Z01ytMWWJe — Victoria Murphy (@byQueenVic) October 17, 2025

Továbbra is a Royal Lodge-ban maradhat

A herceg ezzel a döntéssel gyakorlatilag minden nyilvános szerepvállalásról lemondott, ám hivatalosan továbbra is a brit trónöröklési sor nyolcadik helyén áll, és hercegi rangját jogilag csak parlamenti törvénnyel lehetne elvenni. A címek között, amelyekről lemondott, szerepel a York hercege rang, valamint tagsága a Térdszalagrendben, az ország legrégebbi és legmagasabb lovagi rendjében, amelyet hű szolgálatért adományoznak, továbbá a Királyi Viktoriánis Rend Nagykeresztjének lovagja cím, amelyet még néhai édesanyjától, II. Erzsébet királynőtől kapott. A döntés Sarah Fergusont is érinti, aki többé nem viselheti a York hercegnője címet − írja az Independent. Mindemellett a király elismerte, hogy jogilag nem kényszerítheti Andrást otthona elhagyására, így ő továbbra is a Royal Lodge-ban maradhat. A herceg magánbérleti szerződésben él az ingatlanban, amely a Crown Estate tulajdonában van, és amelyet nem érintenek a címekkel és kitüntetésekkel kapcsolatos változások.

Robert Hardman, Károly király életrajzírója szerint a döntés valójában nem teljesen András herceg önálló lépése volt. A BBC-nek adott interjúban kijelentette: „Proaktívnak akar tűnni, és megpróbálja visszanyerni méltóságát, amennyire az lehetséges egyáltalán.” Hardman hozzátette: bár András nem fogja használni a címeit, azokat hivatalosan nem vették el tőle. A Sky News királyi tudósítója, Rhiannon Mills szerint a döntés „a királlyal folytatott szoros konzultáció után született, és Károly örül annak, hogy így alakult.” Királyi szakértők egyébként egy ideje egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy Andrásnak mennie kell, és annak is hangot adtak, ha most, amíg testvére, Károly a király ez nem rendeződik, akkor örökösének, Vilmosnek kell intézkednie az ügyben.

Virginia Giuffre családja tovább harcol az Epstein-ügyben

Mindeközben az Egyesült Államokban új lendületet kapott az Epstein-ügy. Virginia Giuffre sógornője, Amanda Roberts felszólította az amerikai igazságügyi minisztériumot, hogy hozzák nyilvánosságra az összes, Epsteinhez kapcsolódó dokumentumot. A Newsnight című műsorban elmondta: „Fontos, hogy ne csak Jeffrey Epsteint és Ghislaine Maxwellt vádoljuk, hanem ellehetetlenítsük az összes támogatójukat is.” Sky Roberts, a 2025 áprilisában öngyilkosságot elkövetett Giuffre testvére hozzátette: „András herceg címének feladása csak egy kis csúszás az igazságszolgáltatásban.”