Harry herceg Meghan mellé állt: felesége nem gyalázta meg Diana emlékét

Párizs Meghan Markle Diana hercegné Harry herceg
Harry herceg felháborodott azon, hogy megint a feleségét vették célkeresztbe. Állítja, Meghan Markle azt sem tudta hol jár, amikor feltette a párizsi videót.

Néhány nappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy Meghan Markle ízléstelenül viselkedett. Királyi szakértők és kommentelők szerint azzal, hogy videót tett közzé az Instagramon arról, ahogy Párizsban kocsikázik feltett lábakkal, nem messze attól az alagúttól, ahol Diana hercegné életét vesztette egy autóbalesetben. A támadásokat Harry herceg nem hagyta szó nélkül, és megvédte Meghant. 

Meghan Markle azt sem tudta, hol kocsikázik
Meghan Markle azt sem tudta, hol kocsikázik
Forrás: Getty Images Europe

Harry szerint nonszensz, amivel Meghan Markle-t támadják

Harry herceg kiakadt Meghan Markle újabb botránya miatt. Ám lapértesülések szerint nem a feleségére neheztel, hanem azokra, akik érzéketlennek nevezték azt. A Daily Mail információ szerint a hercegnének fogalma sem volt, hogy éppen hol autókázik, amikor az ominózus felvételt közzé tette. Ebből adódóan meg sem gyalázhatta Diana emlékét. Harryt egyrészt az bántja, hogy a felesége ismét a támadások kereszttüzébe került, másrészt újra emlékeznie kellett édesanyja tragikus halálára. „Diana halálát botként használták fel, hogy megverjék vele a feleségét” idézi Harryt egy bennfentes. A kommentelők azonban tartják magukat az eredeti elképzeléshez, miszerint Meghan a gonoszságnak egy új formáját mutatta meg a videóval. 

@life.hu_official

Meghan Markle meggyalázta Diana emlékét Meghan Markle olyan ízléstelenül viselkedett, hogy az teljesen kiverte a biztosítékot a rajongóknál. #life #MeghanMarkle #DianaHercegnő #HarryHerceg #botrány

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

 

